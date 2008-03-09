به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "روز سوم" سوم فروردین از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی محمدحسین لطیفی روایتی است از آخرین روزهای مقاومت در خرمشهر سال 59. داستان فیلم درباره خواهر و برادری است که همراه سایر نیروهای مردمی از خرمشهر دفاع می کنند. جنگ و گریز شرایطی به وجود می آورد که سمیره در محاصره دشمن بماند و...

کوثری و پورسرخ در نمایی از "روز سوم"

حامد بهداد، پوریا پورسرخ، باران کوثری، برزو ارجمند، شهرام قائدی و مهدی صبایی بازیگران اصلی فیلم هستند که از بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی را به دست آورده است.

فیلم سینمایی "چپ‌دست" به کارگردانی آرش معیریان پنجم فروردین از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم بر اساس فیلمنامه‌ بهمن معتمدیان به تهیه‌کنندگی منوچهر زبردست و داریوش بابائیان سال 1384 تولید شده و حمید گودرزی، رضا داودنژاد، لیلا اوتادی، رابعه اسکویی، کاظم افرندنیا، مهدی امینی‌خواه و اصغر سمسارزاده در آن به ایفای نقش پرداختند.

"چپ‌دست" روایتگر دختری است که فراموشی‌اش منجر به پدید آمدن مشکلات زیادی می‌شود. از عوام فیلم می‌توان به مجتبی رحیمی مدیر فیلمبرداری،‌ سیاوش فیض‌الله‌زاده طراح صحنه و لباس، مهکامه کاشف چهره‌پرداز، حامد رضی صدابردار و فریبرز لاچینی آهنگساز اشاره کرد. این فیلم پس از "کما" و "شارلاتان" سومین فیلم بلند معیریان در مقام کارگردانی است.

فیلم تلویزیونی "اکباتان" به عنوان نخستین تجربه کارگردانی سعید اسدی در تلویزیون 9 فروردین از شبکه اول سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم داستان دختری به نام فریبا را دنبال می‌کند که برای ترجمه رمان به خانه دایی‌اش در شهرک اکباتان می‌رود. او در غیاب دایی که به مسافرت رفته در خانه تنهاست و درگیر ماجرای اختلاف یک زن و شوهر به نام نادر و مریم می شود.

در "اکباتان" عسل بدیعی، اشکان خطیبی، آرمیتا مرادی، افسر اسدی، فقیهه سلطانی و رامتین خداپناهی مقابل دوربین امیر معقولی رفته‌اند. فیلمنامه را علیرضا محمودی و محمدحسن شهسواری نوشته‌اند و علی‌اصغر صدیقی تهیه‌کننده آن در گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست.

لیلا اوتادی در نمایی از فیلم "چپ دست"

این فیلم را سودابه سعیدنیا و خشایار موحدیان تدوین کرده‌اند و از دیگر عوامل آن می‌توان به بهادر اسدی مجری طرح، رضا نظری‌نیا صدابردار، ابوالفضل رستمی طراح گریم و سپیده شریفی طراح صحنه و لباس اشاره کرد. اسدی دانش‌آموخته سینماست و پیش از این فیلم‌های "آواز قو" و "سیب سرخ حوا" را در سینما کارگردانی کرده است.

فیلم سینمایی "دختری در قفس" ساخته قدرت‌الله صلح میرزایی 28 اسفند از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به تهیه‌کنندگی علیرضا داودنژاد و علی واجدسمیعی ساخته شد و فیلمنامه را داودنژاد همراه رضا اصلانلو نوشت. در "دختری در قفس" نسرین مقانلو، محمدرضا داودنژاد، چنگیز وثوقی، مجید مشیری، پژمان بازغی، مهناز افشار، فریبرز عرب‌نیا، احترام‌السادات حبیبیان و رضا اصلانو بازی کرده‌اند.

از عوامل این فیلم می‌توان به بابک اردلان صدابردار، حسن کریمی مدیر فیلمبرداری و بهمن سپهری‌شکیب آهنگساز اشاره کرد. در خلاصه داستان "دختری در قفس" آمده: کلکسیونی عتیقه، خانواده‌ای اشرافی، دوستی قدیمی، عشقی تازه، ماموری نفوذی و توطئه‌ای پنهان. شیاد، داستانی است پیچیده در حوادثی مرگبار، روابطی عاشقانه و ماجراجویی آدم‌هایی که دل به دریا زده‌اند.