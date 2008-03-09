تنظیم بازاری به رنگ شب عید

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی بیشتر به پایان سال 1386 باقی نمانده و تکاپوها برای تامین مایحتاج نوروزی از سوی مردم ادامه دارد. از آنجایی که بسیاری از مردم اقلام مصرفی خود برای شب عید را در روزهای پایانی سال تهیه می کنند، دولت با تمهیدات خاصی سعی در برآورده کردن نیاز مردم و تعادل قیمتها به صورت حداکثری را در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا، امسال نیز نظیر سالهای اخیر عرضه مستقیم کالا در نمایشگاه‌های بهاره، تنظیم میوه به نرخ مصوب دولتی، توزیع مناسب گوشت، مرغ و تخم مرغ، ارائه سبد کالایی به مردم شامل اقلامی نظیر(گوشت، مرغ، حبوبات، قند و شکر و برنج) از جمله تمهیداتی است که اندیشیده شده؛ اما نکته مهم تر از عرضه محصولات توزیع بهینه و نظارت قوی و کارآمد در این عرصه است.

نمایشگاه بهاره

در نمایشگاه بهاره سال گذشته 150 نمایشگاه در قالب 8 هزار غرفه فعالیت کردند که امسال با ارتقا تعداد غرف به میزان 13 هزار غرفه محصولات متنوعی نظیر کیف، کفش، پوشاک، محصولات غذایی و ... عرضه می شود؛ همچنین علاوه بر نمایشگاه های مستقر در تهران، 291 نمایشگاه با بیش از 21 هزار غرفه نیز در سطح کشور شروع به فعالیت کرده اند.

از سوی دیگر اصناف نیز که با حمایت های رئیس جمهوری دو سالی است که در موضوع تنظیم بازار مقاطع بحرانی سال حضور و نقش جدی یافته اند، رغبت زیادی برای حضور در نمایشگاه بهاره امسال از خود نشان دادند.

اما نکته حائز اهمیت در خصوص این نمایشگاه ها این است که وزارت بازرگانی تلاش حداکثری خود را برای حذف واسطه ها در این نمایشگاه ها به کار بسته و به گفته مقامات ارشد این وزارتخانه، تمامی واسطه‌ها در نمایشگاه بهاره امسال حذف شده ‌اند.

در این راستا محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی به خبرنگار مهر گفت: تمام برنامه ریزی این نمایشگاه بر عهده اصناف بوده و هیچ گونه واسطه‌ای در این رابطه وجود نداشته؛ این در حالی است که وزارت بازرگانی تنها در برنامه ریزی کلان و نظارت بر نمایشگاه ها دخالت داشته و سایر امور را به اصناف سپرده است.

اما در این زمینه مردم نیز گله هایی از نمایشگاه بهاره داشتند که امید می رود با برنامه ریزی های دقیق تر در طول روزهای باقیمانده از نمایشگاه معضلات را برطرف کنند. یکی از این معضلات کم کیفیت بودن بخش اندکی از محصولات ارائه شده در این نمایشگاه ها است که مورد اعتراض مردم واقع شده است.

توزیع میوه به نرخ مصوب دولتی

در راستای طرح ویژه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار میوه شب عید، مقرر شده تا سیب و پرتقال که اقلامی پرمصرف در آستانه سال نو هستند با قیمت مصوب وزارت بازرگانی به صورت کاملا سالم و با کیفیت در 100 میدان میوه و تره بار و 250 واحد صنفی معتمد در اختیار مردم قرار گیرد.

همچنین بیش از 250 واحد صنفی معتمد صنف اتحادیه میوه و تره بار که بدون تخلف یا با کمترین تخلف بوده اند در این طرح شرکت یابند، از سوی دیگر 250 واحد دیگر در سطح شهر نیز به توزیع میوه خواهند پرداخت.

گفتنی است، قیمت مصوب برای هرکیلو سیب 800 تومان و پرتقال 750 تومان است که به صورت کاملا سالم و با کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد؛ ضمن اینکه این واحدها مجاز نیستند به غیر از سیب و پرتقال وزارت بازرگانی هیچ نوع میوه دیگری را ندارند.

سبد کالایی دولت

دولت امسال در برنامه ای ویژه اقدام به ارائه سبد خانوار به بخشی از خانوارهای کشوری، شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح کرده که شامل 5/4 کیلوگرم روغن، 8/4 کیلوگرم شکر، 8/1 کیلوگرم نخود خام، 8/1 کیلوگرم عدس، 6 کیلوگرم گوشت مرغ، 3 کیلوگرم گوشت قرمز است.

در این راستا مفتح، معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی تصریح کرد: همه کارمندان دولت می توانند با مراجعه به تعاونی های مصرف مربوطه، کالاهای مذکور را دریافت نمایند، البته کارمندان می توانند با در اختیار داشتن بن مربوط به سبد کالایی شب عید از تعاونی هایی که عرضه کننده این محصولات هستند اقلام خود را تامین کند.



با در اختیار قرار دادن این سبد کالایی به مردم امید می رود بخشی از تقاضای مورد نیاز جامعه به این اقلام پرمصرف از بازار خارج شود و به نوعی بتوان تعادل در قیمت را شاهد بود. این درحالی است که یکی از دلایل گرانی ها برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا است که به نوعی به نظر می رسد یکی از راههای کنترلی برای جلوگیری از برهم خوردن این تعادل، خارج کردن بخش اعظمی از تقاضا از بازار مصرف است.

نظارت جدی در کمین متخلفان

یکی از نکات حائز اهمیت در موضوع تنظیم بازار و فراهم آوردن آرامش در بازار، نظارت جدی و دقیق دستگاه های نظارتی بر روند کار توزیع کنندگان خرد و عمده مایحتاج مورد نیاز مردم است. در این راستا نیز طرحهای جدی از سوی وزارت بازرگانی مطرح شده که به نوبه خود می تواند در برخورد با متخلفان اعم از کم فروشان، احتکارکنندگان، گرانفروشان و سایر متخلفان مثمرثمر باشد.

در این راستا مفتح گفت: کسی نمی تواند از این فضا سوء استفاده کرده و تخلفی مرتکب شود؛ چراکه چشمان تیزبین بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان و سایر دستگاههای نظارتی قطعا قسمت اعظم تخلفات را خواهد دید و مجازاتهای سنگینی برای آنها تعیین خواهد شد.

عرضه مواد پروتئینی

ذخایر کافی مرغ و گوشت، عرضه نامحدود گوشت و مرغ در نوروز به‌ صورت شبانه ‌روزی از جمله تمهیداتی است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته اند. این درحالی است که تولید تخم مرغ در سال ‌جاری به مرز 700 هزار تن یعنی 10 کیلو‌گرم به ‌ازای هر نفر می ‌رسد، بنابراین با ‌توجه به تولید بیش از نیاز تخم مرغ، مشکلی در عرضه آن وجود ندارد.

به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، رقم ذخیره شده مرغ و تخم مرغ بی ‌سابقه بوده و هرچه تقاضای مردم باشد، توان عرضه وجود دارد. البته مرغ گرم در سطح بازار آزاد با قیمت 2250 تومان در اختیار مردم قرار می گیرد ولی مرغ منجمد با قیمت مصوب 1850 تا 1950 نیز موجود است.

یکی از گله های مردم در زمینه تامین مواد پروتئینی با قیمت مصوب دولتی نیز صف های طولانی است که به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی با افزودن بر مراکز عرضه، بتواند این معضل را برطرف سازد.

عرضه انواع شیرینی شب عید

از سوی دیگر واحدهای صنفی تولیدکننده شیرینی نیز با تولید روزانه 75 تن شیرینی در ایام شب عید، سعی در تنظیم بازار دارند، این درحالی است که هم اکنون در تهران هر واحد صنفی به طور متوسط روزانه 150 کیلوگرم شیرینی تولید می کنند که این رقم برای ایام پایانی سال به سه برابر افزایش یافته تا در تامین نیاز مردم مشکلی بوجود نیاید.

این درحالی است که اتحادیه قنادان و شیرینی پزان در نمایشگاه بهاره 35 غرفه را به خود اختصاص داده است که به عرضه شیرینی با 10 تا 20 درصد زیر قیمت بازار می پردازد، اما در عین حال اگرچه نرخ شیرینی درسال جاری علی رغم گرانی مواد اولیه افزایش نیافته اما مواد اولیه این محصول افزایش هایی را شاهد بوده است.

بر اساس اعلام اتحادیه قنادان، قیمت نان خامه ای هر کیلو 3 هزار تومان، شیرینی گل محمدی هر کیلو 2 هزار و 200 تومان، کیک یزدی هر کیلو2 هزار تومان، شیرینی برنجی، زبان و پاپیونی هر کیلو2 هزار و 300 تومان است.

به گزارش مهر، به نظر می رسد که بازار امسال شب عید در حال سپری شدن با کمترین مشکلات است که امید می رود با تداوم این روند تا پایان سال، شیرینی نوروز در کام مردم به تلخی نگراید.