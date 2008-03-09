شکست صدرنشینان / یاران کریمی پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر شب گذشته دو بازی برگزار شد که به پیروزی تیم های القطر و ام صلال به ترتیب مقابل تیم های الغرافه و السد انجامید.

در این بین تیم فوتبال القطر که از وجود علی کریمی در ترکیب اصلی خود بهره می برد توانست با ارائه یک بازی برتر مقابل میزبان خود الغرافه به برتری یک برصفر دست یافته و امیدهای خود را برای صعود به مرحله پلی اف مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر دو چندان کند.

تک گل پیروزی بخش تیم فوتبال القطر را در این بازی عماد الحوسنی در دقیقه 37 به ثمر رساند. تیم فوتبال الغرافه در حالی مغلوب القطر شد که از دقیقه 88 به دنبال اخراج احمد فارس با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه داد.

دیگر تیم پیروزی بازی های آغازین هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر، ام صلال بود که توانست با نتیجه 2 بریک بر میهمان خود السد فائق آید. برای تیم ام صلال در این بازی صبری لاموشی (55) و جواد احناش (67) گلزنی کردند و تک گل تیم السد را نیز جان بول در دقیقه 12 و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه تیم میزبان کرد.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

یکشنبه - 19/12/86

العربی - الشمال

الخور - السیلیا

الریان - الوکره

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 59 امتیاز

2- السد 50 امتیاز

3- ام صلال 44 امتیاز

4- القطر 37 امتیاز

5- الریان 33 امتیاز

6- العربی 27 امتیاز

7- السیلیا 23 امتیاز- تفاضل گل 12-

8- الوکره 23 امتیاز- تفاضل گل 24-

9- الخور 19 امتیاز

10- الشمال 15 امتیاز