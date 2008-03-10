150 نفر از زندانیان ایلام مهارتهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

حمید رضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این مهارتهای فنی و حرفه ای با همکاری اداره کل زندانهای استان ایلام در محل زندانهای این استان به صورت رایگان به افراد آموزش داده شده است.

وی عنوان کرد: از جمله رشته هایی که به زندانیان آموزش داده شده، برق، برق ساختمان، لوله کشی ساختمان، جوشکاری و برای خواهران خیاطی، گلدوزی که با تجهیز و استاندارهای لازم آموزش داده شده است.

خانپور خاطر نشان کرد: زندانیان با کسب مهارتهای لازم فنی و حرفه ای پس از خروج از زندان می توانند صاب شغل آبرومندی بشوند.