اخطار به 30 بیمارستان متخلف تولید کننده زباله بیمارستانی

مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: شهرداری در مسئله برخورد با واحدهای تولید کننده پسماندهای بیمارستانی و ویژه، استمرار و جدیت دارد چراکه ادامه وضعیت نابسامان کنونی علاوه بر افزایش مشکلات در خصوص جمع آوری زباله و دفع آنها ، سلامت شهروندان را نیز به طور جدی تهدید می کند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تأکید کرد: شهرداری از مدتی قبل شناسایی واحدهای متخلف تولید کننده پسماندهای بیمارستانی را با استفاده از ضابطین قضایی خود آغاز کرده است و 30 بیمارستانی که در مرحله اول اخطار دریافت کرده اند درصورت عدم توجه ضمن معرفی به وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

وی همچنین با اشاره به میزان بالای تولید زباله های بیمارستانی در شهر تهران افزود: در شهر تهران روزانه 70 تا 80 تن زباله بیمارستانی تولید می شود که امیدواریم با اصلاح روش ها و سیستم های موجود در بیمارستانها با توجه به الزامات قانونی این میزان کاهش نیز پیدا کند.

سلیمی قسمت عمده مشکلات موجود در زمینه زباله های بیمارستانی را مربوط به بیمارستانهای دولتی دانست و تصریح کرد: بیمارستانهای دولتی با توجه به مشکلات مالی و اعتباری خود امکانات مناسب نظیر زباله سوز، محل نگهداری و تفکیک زباله ها را در اختیار ندارند و به طور کلی در این زمینه مشکلات کمتری را با بیمارستانهای خصوصی داریم.