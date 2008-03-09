1201 زوج دهلرانی از صندوق مهر رضا وام دریافت کردند

منوچهر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد که همگی وام دریافت کرده اند از زمان شکل گیری صندوق مهر رضا در شهرستان دهلران بوده است.

وی ادامه داد: دادن وام به جوانان برای رفع مشکلات اعم از اشتغال و ازدواج مهترین هدف این صندوق است که یکی از کارهای خوب دولت نهم در توجه به جوانان بوده است.

محمدی با اشاره به اینکه به 437 نفر نیز از این صندوق، وام اشتغال به جوانان واگذار شده است، خاطر نشان کرد: میلغ وامهای اشتغال به جوانان متناسب با نوع حرفه تعلق می گیرد.

این مسئول یادآور شد: مدت زمان پرداخت این وام ها 36 ماهه با کارمزد چهار درصد است.