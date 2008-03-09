  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

1201 زوج دهلرانی از صندوق مهر رضا وام دریافت کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مسئول صندوق مهر رضا شهرستان دهلران گفت: هزار و 201 زوج در این شهرستان از صندوق مهر رضا وام دریافت کرده اند.

منوچهر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد که همگی وام دریافت کرده اند از زمان شکل گیری صندوق مهر رضا در شهرستان دهلران بوده است.

وی ادامه داد: دادن وام به جوانان برای رفع مشکلات اعم از اشتغال و ازدواج مهترین هدف این صندوق است که یکی از کارهای خوب دولت نهم در توجه به جوانان بوده است.

محمدی با اشاره به اینکه به 437 نفر نیز از این صندوق، وام اشتغال به جوانان واگذار شده است، خاطر نشان کرد: میلغ وامهای اشتغال به جوانان متناسب با نوع حرفه تعلق می گیرد.

این مسئول یادآور شد: مدت زمان پرداخت این وام ها 36 ماهه با کارمزد چهار درصد است.
کد مطلب 651439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها