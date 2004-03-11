پادشاه اردن به تركيه مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سفارت اردن در آنكارا اعلام كرد كه عبدالله دوم پادشاه اردن هفته آينده در سفر دو روزه به تركيه، وضعيت عراق و بحران در سرزمينهاي اشغالي فلسطيني را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.

سفارت اردن همچنين اعلام كرد كه عبدالله دوم در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه هفته آينده در سفربه تركيه، با احمد نجدت سزر رئيس جمهور و رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور گفتگو و در ديدار ازشهر استانبول با تجار و مديران صنايع و بازرگانان تركيه ديدار و گفتگو خواهد كرد.

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