تیمهای بازرسی نوروزی استان مرکزی فعال شدند

جواد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تیم‌ها در قالب ثابت و افتخاری صنفی در دو بخش کالا و خدمات بر فعالیتهای اصناف ‌کشور نظارت می‌ کنند.

وی گفت: این تیم‌ها تا ‪۱۵‬فروردین سال آتی فعال بوده و مردم نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف و افزایش قیمت و گران فروشی می ‌توانند با شماره ‪۱۲۴‬ تماس بگیرند.

حسنی در ادامه از برخورد و رسیدگی این سازمان با دو هزار و ‪ ۴۰۰‬پرونده تخلف اقتصادی در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: این تعداد تخلف با ‪ ۲۲‬هزار بازرسی کشف شدند.

وی با تاکید بر اینکه ‪ ۸۵‬درصد از این تخلفات در پی اطلاع رسانی و گزارشات مردمی کشف شده عنوان کرد: نظارت بر عرضه کالا و خدمات با مشارکت مردمی امکان پذیر است و در این زمینه نیازمند فرهگ سازی و مشارکت بیشتر مردم هستیم.

