700 کلاس درس غیر استاندارد در ایلام وجود دارد

علی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این تعداد کلاس در قالب 30 درصد از فضای آموزش معادل 300 فضای آموزشی استان ایلام هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون مطالعه مقاوم سازی 50 مدرسه از این فضاهای آموزشی در دست بررسی است که امیدواریم تا دو سال آینده این مدارس مقاوم سازی شوند.

شهری با اشاره به اینکه این مدارس قدیمی بوده و در برابر حوادث طبیعی آسیب پزیر هستند، خاطر نشان کرد: 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح ملی مقاوم سازی مدارس به مقاوم سازی مدارس استان ایلام اختصاص یافته است.

133 هزار نفر دانش آموز در یک هزار فضای آموزشی در استان ایلام مشغول به تحصیل هستند.