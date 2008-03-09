رئیس کمیته مربیان فدراسیون تکواندو تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، پس از جایگزینی ابراهیمی به جای عباسی در پست دبیری فدراسیون تکواندو، سید محمد پولادگر رئیس کمیته مربیان را نیز تغییر داد. مسئولیت این کمیته سالها برعهده سعید مهیمن بود. وی همزمان مسئولیت کمیته آزمون را نیز در اختیار داشت.

پولادگر تصمیم گرفت مسئولیت کمیته مربیان را به حسینعلی نظری که مدت سه سال مسئولیت کمیته داوران را برعهده داشته واگذار کند. به نظر می رسد تغییرات در فدراسیون تکواندو به همین جا ختم نشده و در چند کمیته از جمله سازمان لیگ نیز شاهد حضور نفراتی جدید باشیم.