آمریکا مانع برگزاری دور چهارم مذاکرات تهران-واشنگتن درباره عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا،"علی الدباغ" روز گذشته درگفتگویی مطبوعاتی اعلام کرد: غیبت طرف آمریکایی در نشستی که قرار بود با طرف ایرانی برگزار شود، سبب به تعویق افتادن این نشست شد.

سخنگوی دولت عراق درعین حال افزود: دولت عراق مذاکراتی را با دو طرف آمریکایی و ایرانی برای تعیین زمان دیگری برای برگزاری این نشست تعیین می کند.

وی درادامه ابراز امیدواری کرد که دو طرف به تلاشهای دولت عراق پاسخ مثبت دهند.

این درحالی است که "رضا امیری مقدم" رئیس ایرانی هیئت مذاکره کننده ایرانی چهارشنبه 15 اسفند در بدو ورود به بغداد اعلام کرد: مذاکرات سه جانبه امنیتی ایران ، عراق و آمریکا پنجشنبه(15 اسفند) برگزار می شود که به سبب حاضر نشدن طرف آمریکایی،این نشست برگزار نشد.

دراین حین سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: هنوز زمان دقیقی برای برگزاری این نشست اعلام نشده است.دور اول مذاکرات در 28 می ( 7 خرداد 86) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد 86) و دور سوم نیز 6 آگوست ( 15 مرداد 86) برگزار شده است.

دور اول و دوم این مذاکرات بین حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد برگزار شد اما دور سوم در سطح کارشناسی درمنطقه الخضرا بغداد انجام شد.