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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۰

جشنواره "عروس زاگرس" در ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام گفت: جشنواره عروس زاگرس با محوریت طبیعت گردی فرودین ماه سال آینده در این استان برگزار می شود.

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این جشنواره با حضور 30 استان کشور در استان ایلام در فروردین ماه سال 87 برگزار می شود.

وی عنوان کرد: از جمله برنامه هایی که در این جشنواره به نمایش گذاشته می شود جشنواره آشهای محلی و گیاهان دارویی است که امیدواریم مورد استقبال قرار گیرد.

محمدی از دیگر برنامه های این جشنواره به معرفی جاذبه های طبیعی و گردشگری در استان ایلام اشاره کرد و خاطر نشان کرد: این جشنواره می توانند کمک بزرگی به شناخت بیشتر جاذبه های طبیعی و گردشگری استان ایلام برای جذب گردشگران باشد.

این مسئول یادآور شد: کمیته ملی طبیعت گردی در این جشنواره نیز مشارکت خواهد داشت و تور پیاده روی در طبیعت استان ایلام همزمان با این جشنواره برگزار می شود.

جشنواره عوس زاگرس 25 فروردین ماه آغاز به مدت پنج روز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 651446

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