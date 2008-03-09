جشنواره "عروس زاگرس" در ایلام برگزار می شود

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این جشنواره با حضور 30 استان کشور در استان ایلام در فروردین ماه سال 87 برگزار می شود.

وی عنوان کرد: از جمله برنامه هایی که در این جشنواره به نمایش گذاشته می شود جشنواره آشهای محلی و گیاهان دارویی است که امیدواریم مورد استقبال قرار گیرد.

محمدی از دیگر برنامه های این جشنواره به معرفی جاذبه های طبیعی و گردشگری در استان ایلام اشاره کرد و خاطر نشان کرد: این جشنواره می توانند کمک بزرگی به شناخت بیشتر جاذبه های طبیعی و گردشگری استان ایلام برای جذب گردشگران باشد.

این مسئول یادآور شد: کمیته ملی طبیعت گردی در این جشنواره نیز مشارکت خواهد داشت و تور پیاده روی در طبیعت استان ایلام همزمان با این جشنواره برگزار می شود.

جشنواره عوس زاگرس 25 فروردین ماه آغاز به مدت پنج روز برگزار خواهد شد.