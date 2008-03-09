چراغ سبز آمریکا برای مذاکره با حماس/رایزنی متکی و معلم درباره لبنان

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی به موضوع آتش بس در فلسطین پرداختند و در صفحه نخست خود از چراغ سبز آمریکا به مصر برای مذاکره با جنبش حماس خبر دادند.