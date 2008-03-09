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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۴

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چراغ سبز آمریکا برای مذاکره با حماس/رایزنی متکی و معلم درباره لبنان

چراغ سبز آمریکا برای مذاکره با حماس/رایزنی متکی و معلم درباره لبنان

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی به موضوع آتش بس در فلسطین پرداختند و در صفحه نخست خود از چراغ سبز آمریکا به مصر برای مذاکره با جنبش حماس خبر دادند.

الشرق الاوسط چاپ لندن:

- ابومازن : خواستار صلح بر اساس عدالت بین المللی هستیم.

- رایزنی وزیران امور خارجه سوریه و ایران درباره پرونده لبنان

- طالبانی در آنکارا: خواهان روابط استراتژیک با ترکیه هستیم.

الحیات چاپ لندن:

- هیئت سوری در ریاض برای دعوت عربستان به اجلاس سران عرب

- ابتکار مصر برای برقراری آتش بس با چراغ سبز آمریکا و اروپا

- ابومازن خواستار برقراری صلح بر اساس عدالت بین المللی است و از مذاکرات آتش بس میان مصر و حماس حمایت می کند.

الرای چاپ کویت:

- اسرائیل با ترور هنیه، الزهار و صیام واکنش نشان می دهد و قسام به جنگ تمام عیار در تمام اراضی فلسطین تهدید می کند.

الصباح چاپ عراق:

- جلال طالبانی، آنکارا را به گشایش کانالهای ارتباط با حکومت محلی کردستان عراق تشویق کرد.

- طالبانی خواستار سرمایه گذاری شرکتهای ترکیه در عراق شد.

الاهرام چاپ مصر:

- درخواست کاخ سفید از اسرائیل و فلسطین برای پایبندی به صلح

- اسرائیل وقوع انتفاضه سوم را بعید می داند و بر قدرت خود در رویارویی در سه جبهه تاکید می کند.

کد مطلب 651449

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