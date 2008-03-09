چراغ سبز آمریکا برای مذاکره با حماس/رایزنی متکی و معلم درباره لبنان

الشرق الاوسط چاپ لندن:
- ابومازن : خواستار صلح بر اساس عدالت بین المللی هستیم.
- رایزنی وزیران امور خارجه سوریه و ایران درباره پرونده لبنان
- طالبانی در آنکارا: خواهان روابط استراتژیک با ترکیه هستیم.
الحیات چاپ لندن:
- هیئت سوری در ریاض برای دعوت عربستان به اجلاس سران عرب
- ابتکار مصر برای برقراری آتش بس با چراغ سبز آمریکا و اروپا
- ابومازن خواستار برقراری صلح بر اساس عدالت بین المللی است و از مذاکرات آتش بس میان مصر و حماس حمایت می کند.
الرای چاپ کویت:
- اسرائیل با ترور هنیه، الزهار و صیام واکنش نشان می دهد و قسام به جنگ تمام عیار در تمام اراضی فلسطین تهدید می کند.
الصباح چاپ عراق:
- جلال طالبانی، آنکارا را به گشایش کانالهای ارتباط با حکومت محلی کردستان عراق تشویق کرد.
- طالبانی خواستار سرمایه گذاری شرکتهای ترکیه در عراق شد.
الاهرام چاپ مصر:
- درخواست کاخ سفید از اسرائیل و فلسطین برای پایبندی به صلح
- اسرائیل وقوع انتفاضه سوم را بعید می داند و بر قدرت خود در رویارویی در سه جبهه تاکید می کند.
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