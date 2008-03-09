کارناوال سبز در کرج برپا می شود

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هدف از برپایی این کارناوالها آشنایی و فرهنگسازی شهروندان با فضای سبز و نحوه حفظ و نگهداری از آن است که با همکاری تشکلهای غیردولتی زیست محیطی برگزار می شود.

وی افزود: این کارناوال که از خیابانهای اصلی شهر عبور خواهد کرد به اجرای موسیقی های کودکانه در خصوص فضای سبز می پردازد و با اهدا گلدانهای فصلی شهروندان را به کاشت نهال در خانه و محیط شهری تشویق می کند همچنین مسابقه ای در این رابطه برای شهروندان برگزار می کند و در نهایت همراه با دانش آموزان در مدارس نهالهایی می کارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این برنامه در آخرین روز از هفته درختکاری در شهرستان کرج اجرا می شود.

زارع ادامه داد: همچنین مسابقه نقاشی به منظور تقویت روحیه مثبت اندیشی کودکان در زمینه حفظ فضاهای سبز در مهدکودک های کلانشهر کرج اجرا می شود و در پایان به قید قرعه به تعدادی از کودکان هدیه داده می شود.