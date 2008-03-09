نخست وزیر صربستان استعفا کرد/ انحلال پارلمان روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"وجیسلاو کاستونیکا " روز گذشته و پس از آنکه ائتلاف وی قطعنامه ای را به منظور جلوگیری از مسیر این کشور به سوی اتحادیه اروپا رد کرد، در یک کنفرانس خبری در بلگراد گفت:" این پایان دولت است. "

وی تصریح کرد: این دولت دیگر یک سیاست مشترک درباره مهمترین مسئله مربوط به آینده کشور ندارد .

کاستونیکا همچنین وزیران طرفدار غرب را به حمایت نکردن از تلاشهای وی در حفظ و بقای کوزوو به عنوان بخشی از قلمرو صربستان متهم کرد.

قرار است کابینه صربستان روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد و انحلال پارلمان را رسما اعلام کند.

نخست وزیر صربستان از "بوریس تادیچ" رئیس جمهور طرفدار غرب کشورش خواست انتخابات زودهنگام را برای 11 می اعلام کند .

کوزوو از سال 1999 میلادی به وسیله سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اداره می شد که هشت سال از زمان حملات هوایی ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو گذشت، اما برای این منطقه راه حلی پیدا نشد.

در پی این روند، کوزوو در جلسه فوق العاده پارلمان این منطقه در 28 بهمن استقلال خود را از صربستان اعلام کرد که روسیه و صربستان نیز مخالفت و آمریکا و اغلب اروپایی ها موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.

برخی از مقامها در بلگراد به سبب به رسمیت شناخته شدن کوزوو از سوی بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا، خواستار انصراف بلگراد از الحاق به اتحادیه اروپا شده بودند.