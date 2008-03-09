یک میلیون نهال سردسیری و گرمسیری در ایلام تولید شد

عبدارضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر درایلام افزود: به منظور تأمین نهال مورد نیاز طرحها و توسعه فضای سبز و احیاء جنگلهای استان ایلام یک میلیون نهال گرمسیری و سردسیری با اعتبار 620 میلیون ریال بوسیله جنگاداری استان تولید شده است.

وی اظهار داشت: این نهالها از گونه های سردسیری کاج، سرو، زربین، اقاقیا، عرعر، زبان گنجشک، صنوبر، افرا و از نوع گرمسیری مانند اکالیتوس، آکاسیا، کهور است.

بازدار با اشاره به اینکه این نهالها در دو نهالستان شهرستانهای ایوان و مهران تولید شده اند خاطر نشان کرد: تولید این نهالها می تواند نقش بسزایی در سرسبزی استان ایلام داشته باشد.

این مسئول یادآور شد: نهالها بین مردم و مراجعین در زمان های مقرر توزیع می شود.