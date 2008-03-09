تعرفه های بیمارستانی استان مرکزی مورد نظارت قرار می گیرد

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در قالب این طرح نظارت بر تعرفه‌های بیمارستانی در بخش دولتی و خصوصی و داروخانه‌ها این طرح در سطح استان صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه این کار با همکاری کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی در حال اجراست، خاطر نشان کرد: این امر می تواند انجام خدمات به مردم را مطلوبتر و رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد.

امینی تصریح کرد: بسیاری از شهروندان استان در تماس با ستاد خبری این سازمان از برخی بیمارستان‌ها مبنی براخذ وجوه بیش از تعرفه مصوب اعتراض می‌کردند که با اجرای این طرح با متخلفان احتمالی برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی از هموطنان خواست چنانچه در خصوص اخذ وجوه بیش از تعرفه در بیمارستان‌ها مواجه شدند مراتب را از طریق تلفن 124 منعکس تا پیگیری لازم به عمل آید.