پیروزی پرگل لیورپول مقابل نیوکاسل/ صدرنشین امروز به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول شب گذشته در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 3 بر صفر مقابل میهمان خود نیوکاسل به برتری رسید. برای لیورپول در این دیدار جرمان پنانت(43)، فرناندو تورس(45) و استیون جرارد(51) گلزنی کردند.

در دیگر دیدارهای شب گذشته تیم ریدینگ با گل های استیسی لانگ(62) و دیو کیتسون(88) مقابل من سیتی به برتری رسید و بلکبرن و فولهام به تساوی یک بر یک رضایت دادند. مورتن پدرسن در دقیقه 59 بلکبرن را پیش انداخت و جیمی بولارد در دقیقه 89، بازی را به تساوی کشید.

آرسنال، صدرنشین رقابت های لیگ برتر، هم امروز در خانه ویگان اتلتیک به میدان می رود.

برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:

یکشنبه 19/12/86

* تاتنهام - وستهام

* ساندرلند - اورتون

* ویگان اتلتیک - آرسنال

چهارشنبه 22/12/86

* آستون ویلا - میدلزبرو

* پورتسموث - بیرمنگام

* چلسی - دربی کانتی

چهارشنبه 29/12/86

* منچستر یونایتد - بولتون



جدول رده بندی:

1- آرسنال 65 امتیاز

2- منچستریونایتد 64 امتیاز

3- چلسی 58 امتیاز

4- لیورپول 56 امتیاز(یک بازی بیشتر)

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18- بولتون25 امتیاز

19- فولهام 20 امتیاز(یک بازی بیشتر)

20- دربی کانتی 10 امتیاز