روند اجرایی 9 پروژه در کرج طولانی شده است

اکبر توپچی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال 86 بیش از 34 درصد از اعتبارات پروژه های عمرانی ادارات مختلف شهرستان کرج با تاخیر از خزانه دریافت شده و این امر مشکلاتی را برای ادارات به دنبال داشته است.

وی افزود: شهرستان کرج با پیشرفت 58/8 درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه های عمرانی بعد از شهرستان های شمیرانات و دماوند رتبه سوم استان را زمینه رشد پروژه های استانی داراست.

این مسئول خاطرنشان کرد: عملیات تجهیز مرکز انتقال خون، خرید تجهیزات اداره ثبت احوال، احداث بند نسوان زندان رجایی شهر، بهبود استاندار محیط زیست در خصوص حفاظت و احیا زیست گاه ها، ذخیره آب و فاضلاب، اتمام پروژه سالن فرمانداری و چهار پروژه بنیاد شهید از جمله پروژه هایی است که روند اجرایی آن در سال 86 با تاخیر انجام شده است.

توپچی یادآور شد: همچنین نه پروژه احداث مدرسه 20 کلاسه در آموزش و پرورش ناحیه دو، تکمیل پروژه کانون فکری کودک و نوجوانان، استخر سرپوشیده آموزش و پرورش ناحیه سه، ساخت دبیرستان کارودانش، ساخت فرهنگسرای کارو دانش، دیوار کشی زمین چمن از جمله پروژه هایی است که بیش از سه سال از زمان کلنگ زنی آن گذشته است.

معاون فنی فرماندار کرج طولانی شدن روند تخصیص اعتبارات، نبود پیگیری مناسب دستگاه متولی ساخت پروژ های عمرانی عمده ترین مشکل در روند اجرایی پروژه ها است که امید می رود در سال آینده این مباحث به حداقل برسد.

وی تاکید کرد: البته دستگاه های اجرایی نظیر تربیت بدنی کرج نیز در سطح شهرستان وجود دارد که درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های آن از برنامه ریزی های صورت گرفته نیز جلوتر است.