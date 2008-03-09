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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو جوانان برگزار می شود

تیم ملی جودوی جوانان کشورمان در هشتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا که به میزبانی یمن برگزار می شود، به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها تیرماه 87 در یمن برگزار خواهد شد. به همین دلیل مرحله دوم  رقابتهای انتخابی تیم ملی فردا دوشنبه در محل سالن شهید کبکانبان برگزار خواهد شد.

نفرات برتر رقابتهای قهرمانی کشور که چندی قبل به عنوان مرحله اول رقابتهای انتخابی برگزار شد به این مرحله ازرقابتهای انتخابی دعوت شده اند که در پایان از سوی کادر فنی در هر وزن دو نفر به اردوی آمادگی این تیم دعوت خواهند شد.

قراراست اردوی تیم ملی جوانان بعد از پایان تعطیلات نوروز آغاز شود. ضمن اینکه در برنامه کادر فنی جهت آماده سازی این تیم حضور در یک تورنمنت بین المللی یا اردوی مشترک نیز قرار دارد. مسئولیت هدایت تیم ملی جوانان برعهده عطالله عباس نژاد می باشد.

کد مطلب 651459

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