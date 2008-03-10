نیمی از هشت هزار امامزاده کشور دارای بقعه هستند

حجت الاسلام حسین احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: 80 درصد جهت گیری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور فعالیت فرهنگی است.

وی افزود: تشکیل فرهنگسراهای قرآنی در استان ها به تصویب رسیده است و بعضی از استان ها فعالیت خود را در مباحث کتابت، خطاطی، قرائت خانه و حفظ قرآن آغاز کرده اند.

به گفته وی، هدف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گسترش فعالیت های امام زاده ها در سطح کشور است که از دیگر فعالیت های این سازمان تبدیل کردن امام زاده ها به مراکز فرهنگی است.

حجت الاسلام حسین احمدیان تصریح کرد: 60 درصد از درآمد موقوفات کشور مختص موقوفات امام حسین(ع) است و یک خیر خانم در گرگان زمین قابل توجهی را در اختیار محققین انرژی هسته ای قرار داده است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خاطرنشان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعزام مبلغ و مبلغه به مناطق محروم و روستاها را از سیاستهای این سازمان عنوان کرد و گفت: امسال سه هزار مبلغ از قم به مناطق مختلف کشور اعزام شدند.