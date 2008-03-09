اولین فضاپیمای بی سرنشین اروپا صبح امروز پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موشک اروپایی آریان 5 صبح امروز در ساعت 1:03 به وقت محلی و 4:03 به وقت گرینویچ از پایگاه فضایی گویانا در فرانسه پرتاب شد و اولین فضاپیمای تمام خودکار بی سرنشین آژانس فضایی اروپا (اسا) را با خود حمل کرد.

براساس گزارش پایگاه خبری آسا، این فضاپیما که "وسیله خودکار ژول ورن" نام دارد به وزن 20 تن است و به مدت 4 هفته در مدار خود باقی خواهد ماند.

یک ساعت و نیم پس از پرتاب، موشک آریان 5 فضاپیمای ژول ورن را رها کرد و اکنون این ناو تا رسیدن به نزدیکی ایستگاه فضایی بین المللی به طور خودکار به راه خود ادامه می دهد.

قرار است این فضاپیما در حدود 8 تن از مواد مورد نیاز فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را به ایستگاه منتقل کند. این مواد شامل اکسیژن، آب، غذا، تجهیزات علمی و سوخت است.