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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۸

اولین فضاپیمای بی سرنشین اروپا صبح امروز پرتاب شد

اولین فضاپیمای بی سرنشین اروپا صبح امروز پرتاب شد

بزرگترین فضاپیمای بی سرنشین تمام خودکار اروپا طبق برنامه زمان بندی شده صبح امروز از پایگاه فضایی "گویانا" در فرانسه با موفقیت پرتاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موشک اروپایی آریان 5 صبح امروز در ساعت 1:03 به وقت محلی و 4:03 به وقت گرینویچ از پایگاه فضایی گویانا در فرانسه پرتاب شد و اولین فضاپیمای تمام خودکار بی سرنشین آژانس فضایی اروپا (اسا) را با خود حمل کرد.

براساس گزارش پایگاه خبری آسا، این فضاپیما که "وسیله خودکار ژول ورن" نام دارد به وزن 20 تن است و به مدت 4 هفته در مدار خود باقی خواهد ماند.

یک ساعت و نیم پس از پرتاب، موشک آریان 5 فضاپیمای ژول ورن را رها کرد و اکنون این ناو تا رسیدن به نزدیکی ایستگاه فضایی بین المللی به طور خودکار به راه خود ادامه می دهد.

قرار است این فضاپیما در حدود 8 تن از مواد مورد نیاز فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را به ایستگاه منتقل کند. این مواد شامل اکسیژن، آب، غذا، تجهیزات علمی و سوخت است.

کد مطلب 651461

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