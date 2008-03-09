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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۵

رؤسای مذاهب اسلامی لبنان خواستار مجازات رژیم صهیونیستی شدند

رؤسای مذاهب اسلامی لبنان خواستار مجازات رژیم صهیونیستی شدند

رؤسای مذاهب اسلامی لبنان دیروز شنبه 18 اسفند ماه طی نشستی با تأکید بر جنایتهای مجرمانه رژیم اشغالگر قدس، خواستار مجازات صهیونیستها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، رؤسای مذاهب اسلامی چون شیخ محمد قبانی مفتی لبنان ، شیخ عبدالامیر قبلان رئیس شورای عالی اسلامی شیعه و دیگر شیوخ این کشور طی دیداری تعرضهای مجرمانه و ادامه دار رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را مورد بررسی قرار دادند.

قاضی عباس حلبی عضو کمیته گفتگوی اسلامی ملل متحد اظهار داشت: جرایم اشغالگران، جنایتی جنگی است .

آنها ضمن محکوم کردن فعالیتهای صهیونیستها از جرایم و کشتار علیه بی گناهان فلسطین، از سازمانها و شوراهای جهانی حقوق بشر و سازمانهای اسلامی خواستار مجازات کسانی شدند که در غزه به قتل و کشتار و تخریب دست زده اند.

رؤسای مذاهب اسلامی لبنان به ضرورت رعایت متن توافقنامه های بین المللی تأکید کرده و از سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب خواستند تا با برقراری ارتباط با سازمانها و شوراهای جهانی حقوق بشر عوامل نجات فلسطین و جلوگیری از هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حقوق ملی و انسانی آنها را فراهم آورند.

آنها همچنین خواستار ضرورت رفع حصار انسانی از غزه شدند و با جلوگیری از اختلاف و ایجاد وحدت به بی گناهان فلسطین کمکهای مختلفی ارائه شود.

کد مطلب 651463

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