رؤسای مذاهب اسلامی لبنان خواستار مجازات رژیم صهیونیستی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، رؤسای مذاهب اسلامی چون شیخ محمد قبانی مفتی لبنان ، شیخ عبدالامیر قبلان رئیس شورای عالی اسلامی شیعه و دیگر شیوخ این کشور طی دیداری تعرضهای مجرمانه و ادامه دار رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را مورد بررسی قرار دادند.

قاضی عباس حلبی عضو کمیته گفتگوی اسلامی ملل متحد اظهار داشت: جرایم اشغالگران، جنایتی جنگی است .

آنها ضمن محکوم کردن فعالیتهای صهیونیستها از جرایم و کشتار علیه بی گناهان فلسطین، از سازمانها و شوراهای جهانی حقوق بشر و سازمانهای اسلامی خواستار مجازات کسانی شدند که در غزه به قتل و کشتار و تخریب دست زده اند.

رؤسای مذاهب اسلامی لبنان به ضرورت رعایت متن توافقنامه های بین المللی تأکید کرده و از سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب خواستند تا با برقراری ارتباط با سازمانها و شوراهای جهانی حقوق بشر عوامل نجات فلسطین و جلوگیری از هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حقوق ملی و انسانی آنها را فراهم آورند.

آنها همچنین خواستار ضرورت رفع حصار انسانی از غزه شدند و با جلوگیری از اختلاف و ایجاد وحدت به بی گناهان فلسطین کمکهای مختلفی ارائه شود.