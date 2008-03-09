نرخ کرایه تاکسیها برای سال آینده مشخص می شود

به گزارش خبرنگا مهر ، لایحه نرخ کرایه انواع تاکسی نظیر خطی ، گردشی ، خصوصی ، ون ها و ... در سال 87 امروز به صورت غیر علنی مورد بررسی اعضا قرار گرفته و تعیین خواهد شد ضمن آنکه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران چندی پیش از تصویب افزایش 6 تا 25 درصدی نرخ تاکسی ها در کمیسیون عمران شورا خبر داده بود.

در جلسه امروز شورای شهر تهران همچنین یک فوریت طرح قانونمند کردن نحوه پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا نیز مورد بررسی اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، لایحه تأمین بار مالی ناشی از تبدیل عضویت کارمندان قرار دادی شهرداری در سالهای 81 و 86 و بازنشستگی انگیزشی کارمندان رسمی شهرداری در سال 86 از دیگر مواردی است که اعضا در جلسه امروز بررسی خواهند کرد.

اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد علیرضا جاوید ، شهردار منطقه 4 را به عنوان ذی حساب این منطقه و همچنین پیشنهاد عضویت نصرالله کاشانی در هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران را نیز برسی می کنند.