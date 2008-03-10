سرما 250 میلیارد ریال به کشاورزی چناران خسارت وارد کرد

حسین صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: 100هزار قطعه طیور، 70هزار قطعه ماهی، دو هزار کندو و نیز 30 حلقه چاه در اثر این برودت مستمر یک ماهه در شهرستان آسیب و خسارت دیدند.

وی افزود: به محصولات 24 هزار و 600 هکتار از اراضی کشاورزی، 11 هزارو 800 هکتار محصولات باغی و نیز به 11 هزار و 500 راس دام سبک و سنگین نیز خسارت وارد آمده است.

صفرپور ادامه داد : 17 هزار و 800 تن چغندر قند از مجموع بیش از دو هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول بر اثر یخ زدگی در زمین مانده و امکان حمل به کارخانه وجود ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی چناران تصریح کرد: موضوع بیمه محصولات کشاورزی هنوز فرهنگ سازی نشده و به دلیل کمبود نیرو و روند طولانی گزارش خسارت استقبال از این طرح از آنچه انتظار می رفته کمتر است.

وی یادآور شد: چناران در تولید محصولات زراعی و باغی یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان خراسان رضوی محسوب می شود.

