به گزارش خبرنگارمهر، دکتر عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تشکر از کلیه داوطلبانی که باعث پرشور تر شدن فضای انتخابات شده اند، گفت: کسانی که صلاحیتشان مورد تایید واقع نشده است به مفهوم این نیست که در سایر مشاغل و پست ها نیز صلاحیت لازم را ندارند.

وی افزود: عدم تایید صلاحیت تعداد کثیری از داوطلبان به دلیل فقدان مدرک تحصیلی، یا نداشتن سابقه اجرایی و یا عدم استعفای به موقع از پست دولتی بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اینکه شورای نگهبان صلاحیت 7 هزار و 597 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس هشتم را مورد بررسی قرار داد، تصریح کرد: یک نفر از این داوطلبان حین بررسی صلاحیت ها به رحمت ایزدی پیوست و در مجموع کسانی که مورد تایید واقع شده یا انصراف داده و یا شکایتی نداشته اند رقمی بالغ بر 5 هزار و 499 نفر را به خود اختصاص داده که این رقم چیزی حدود 73 درصد کل ثبت نام کنندگان را تشکیل می دهد.

معاون اجرایی شورای نگهبان با اشاره به آمار داوطلبانی که در انتخابات مجلس هشتم تایید صلاحیت نشده اند، گفت: در این انتخابات صلاحیت 2 هزار و 97 نفر از داوطلبان نمایندگی مورد تایید واقع نشد که این رقم چیزی معادل 27 درصد کل ثبت نام کنندگان است.

کدخدایی ادامه داد: همچنین تعداد 408 نفر به دلیل بند 4 ماده 28 و بندهای الف، ب و ج ماده 29 قانون انتخابات صلاحیتشان مورد تایید واقع نشد.

وی همچنین به آمار انصراف دهندگان اشاره کرد و گفت: در این انتخابات حدود 330 نفر از کسانی که انصراف داده اند مورد تایید واقع شد اما به دلایلی انصراف خود را از کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم اعلام کرده اند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آمار مسن ترین و جوان ترین کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، گفت: در این انتخابات دو نفر با سن 74 سالگی مسن ترین شرکت کنندگان در انتخابات بوده اند که یک نفر از آنها که از حوزه انتخابیه تهران کاندیدا شده بود صلاحیتش مورد تایید واقع شد اما کاندیدای دیگری که در مشهد ثبت نام کرده بود از کاندیداتوری انصراف داده است.

معاون اجرایی شورای نگهبان افزود: به لحاظ جوانترین کاندیداهای شرکت کننده در این دوره از انتخابات نیز حدود 214 نفر با سن 30 سالگی ثبت نام کرده اند.

به گفته کدخدایی از مجموع کل ثبت نام کنندگان در انتخابات حدود 616 نفر را بانوان و 6 هزار و 981 نفر را مردان تشکیل دادند.

وی اعلام کرد: ما این آمادگی را در شورای نگهبان داریم تا در زمان برگزاری انتخابات ، محلی را برای استقرار خبرنگاران در نظر بگیریم و بنده نیز سعی می کنم در طول روز آخرین اخبار را در چندین نوبت در اختیار خبرنگاران قرار دهم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید ارزیابی شما از فضای موجود انتخابات با توجه به محدودیت هایی که در تبلیغات بوجود آمده است چیست، گفت: این محدودیت ها به قوانین موجود و نحوه اجرا مربوط می شود البته در طول هفته گذشته ما مناسبت های مختلفی را پیش رو داشتیم که مانع از تبلیغات پرشور می شد اما امیدواریم ظرف هفته جاری شاهد فضای پرشور انتخابات و تبلیغات باشیم.

کدخدایی ادامه داد: در استانها فضای انتخاباتی خوبی ایجاد شده اما بنده نیز اعتراف می کنم که مقرراتی که اخیرا درباره تبلیغات انتخاباتی در مجلس به تصویب رسیده است فضای انتخابات راکمرنگ می کند که امیدواریم با تدوین قانون جامع انتخابات شاهد اینگونه تغییرات و تحولات مقطعی در ایام نزدیک به انتخابات نباشیم.

معاون اجرایی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا در سطح شهر مشاهده شده است که برخی کاندیداها اقدام به الصاق عکس و پوستر کرده اند، آیا این موضوع در آستانه برگزاری انتخابات باعث رد صلاحیت آنها نمی شود، گفت: چنانچه تبلیغات به گونه ای انجام شود که صلاحیت فرد را مورد تردید قرار دهد این موضوع ممکن است به عنوان تبلیغات غیر واقع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد ، اما تا زمانی که تخلفات جزئی است قوانین این اختیار را به مجریان انتخابات داده است که برخورد های اولیه را با آن کاندیدا انجام دهند و ما نیز امیدواریم در این مورد لزومی به اقدام شورای نگهبان نباشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اعلام انزجار شدید این شورا ازجنایت های رژیم صهونیستی در سرزمین های اشغالی خواستار اعلام موضع و اقدام فوری سازمان های بین المللی و مدعیان حقوق بشر علیه این رژیم شد.