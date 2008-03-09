ساخت 36 واحد تولید فولاد در آذربایجان غربی

محمد حاج زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درارومیه افزود: از دو سال پیش همزمان با آغاز اجرای طرح اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده، برنامه های جدی دولت برای توسعه صنعت در آذربایجان غربی وارد مرحله جدیدی شد که حاصل آن آغاز عملیات اجرایی 36 واحد تولید فولاد در استان است.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید این 36 واحد در فاز اول 5/2 میلیون تن فولاد در سال است که هشت درصد از ظرفیت تولید فولاد کشور را شامل می شود.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود برای بهره برداری از این واحدها شش هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شود که 80 درصد آن را تسهیلات بانکی تشکیل می دهد و مابقی آورده اشخاص است.
حاج زمانی تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری در بخش فولاد استان، 15 درصد کل سرمایه گذاری در بخش صنعت استان را شامل می شود.
وی همچنین افزود: با بهره برداری از این واحدها در 10 سال آینده برای سه هزار و 400 نفر زمینه اشتغال مستقیم فراهم می شود که 22 درصد از مجموع اشتغال بخش صنعت استان را به خود اختصاص می دهد.
توسعه صنعت فولاد در آذر بایجان غربی می تواند منشاء تحولات اقتصادی فراوانی در شمال غرب کشور باشد که با بهره برداری از صنایع در دست احداث فولاد استان، زمینه ایجاد صنایع پایین دست فولاد نظیر صنایع خودرو سازی و قطعه سازی فراهم می شود.
هم اکنون چهار واحد تولید فولاد در استان فعال است و با بهره برداری از 36 واحد در دست احداث فولاد، آذربایجان غربی در 10 سال آینده در زمره پنج استان بزرگ تولید کننده فولاد کشور قرار می گیرد.
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