ساخت 36 واحد تولید فولاد در آذربایجان غربی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از ساخت 36 واحد بزرگ تولید فولاد دراستان خبر داد و گفت: با احداث 36 واحد تولید فولاد، آذربایجان غربی به یکی از قطبهای صنعت فولاد کشور تبدیل می شود.