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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

/ هفته بیست و هفتم سری آ /

اینتر مقابل رجینا به برتری رسید

اینتر مقابل رجینا به برتری رسید

تیم فوتبال اینتر میلان دیشب در دیدار آغازین هفته بیست و هفتم رقابت های سری آ مقابل میهمان خود رجینا به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر، صدرنشین رقابت های سری آ، با دو گل مقابل میهمان خود رجینا به برتری رسید تا با اطمینان بیشتری رقابت های پیش رو را دنبال کند. برای اینتر، ابراهیموویچ (14- پنالتی) و بوردیسو(34) گلزنی کردند.

دیگر دیدار شب گذشته را تیم های پالرمو و اودینزه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان بردند. سیمپلیسیو(32) تک گل پالرمو را به ثمر رساند و فلیپه دال بلو در دقیقه 65 بازی را به تساوی کشید. در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر پیگیری می شود:
* تورینو - آتالانتا
* سیه نا- فیورنتینا
* پارما - سامپدوریا
* ناپولی - رم
* لاتزیو- لیورنو
* امپولی - میلان
* کاتانیا - کالیاری
* جنوآ - یوونتوس 

جدول رده بندی:
1- اینتر 64 امتیاز(یک بازی بیشتر)
2- رم 55 امتیاز
3- یوونتوس 48 امتیاز
4- فیورنتینا 47 امتیاز
...........................
18- کاتانیا 24 امتیاز
19- رجینا 22 امتیاز(یک بازی بیشتر)
20- کالیاری 18 امتیاز

کد مطلب 651471

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