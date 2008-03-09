"آلمانی خوب" امشب در شبکه چهار

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی استیون سودربرگ و بازی جرج کلونی، کیت بلانشت و توبی مگوایر محصول سال 2006 است. داستان "آلمانی خوب" با اقتباس از رمان جوزف کانل نوشته شد و در برلین پس از پیروزی متحدین بر نازی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد.

کلونی و بلانشت در صحنه‌ای از "آلمانی خوب"

این فیلم به صورت سیاه و سفید با بودجه‌ای 32 میلیون دلاری ساخته شد، اما تنها پنج میلیون دلار فروخت. ظاهر فیلم به گونه‌ای است که فیلم‌های نوآر دهه 1940 را تداعی می‌کند. بخش زیادی از "آلمانی خوب" در استودیو و با استفاده از تکنیک پرده سبز فیلمبرداری شد.

تعدادی از منتقدان "آلمانی خوب" را تحسین کردند، اما بیشتر آنها به دلیل وابستگی بیش از حد فیلم به "سبک" به جای تمرکز بر شخصیت‌ها آن را زیر سئوال بردند. سودربرگ متولد سال 1963 و سازنده فیلم‌هایی مطرح چون "جنسیت، دروغ‌ها و نوارهای ویدئویی"، "کافکا"، "خارج از دید"، "ارین براکوویچ"، "قاچاق" و مجموعه فیلم‌های "اوشن" است.