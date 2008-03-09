تشکیل شورای ویژه مبارزه با جرم پولشویی

داوود دانش جعفری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه آئین نامه جدیدی برای قانون مبارزه با جرم پولشویی تدوین نخواهد شد، تصریح کرد: براساس قانون ابلاغی آن توسط رئیس جمهوری، می توانیم نسبت به مبارزه با جرم پولشویی اقدام کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون مبارزه با جرم پولشویی سازو کاری را برای مبارزه با این جرم مشخص کرده است، افزود: این قانون مشخص کرده که برای مبارزه با پولشویی چه اقداماتی را باید انجام داد.

وی از تشکیل شورایی برای اجرای این قانون به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرداد و اظهارداشت: چند وزیر دیگر که ارتباط بیشتری با این موضوع دارند، در این شورا حضور می یابند.

دانش جعفری همچنین با بیان اینکه وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نیز از اعضای این شورا هستند، گفت: این شورا به بررسی سیاستهای چند جنبه ای این قانون که توسط دستگاه هایی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اطلاعات اتخاذ می شود، پرداخته و در چارچوب قانون آن را اجرایی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل اولین جلسه شورای مبارزه با جرم پولشویی در هفته جاری خبرداد.

قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی روز سه ‌شنبه دوم بهمن ماه سال 86 مجلس تصویب و در تاریخ 17 بهمن ماه سالجاری به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 183497/258 مورخ 24 بهمن ماه 1386 مجلس واصل گردیده است و رئیس جمهور نیز قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.