سامانه GIS در خراسان جنوبی راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دکتر محمد رضایی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی با بهره ‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS تمامی دو هزار و 673 واحد از دامداری‌ها، روستاها و مراتع استان را ثبت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: کلیه بیماریهای دامی مشاهده شده در تمام نقاط استان و همچنین کلیه عملیات واکسیناسیون دامپزشکی و مراقبت‌های انجام شده توسط کارشناسان شبکه‌های دامپزشکی توسط کاربر مسئول GIS شهرستان‌های استان در این سیستم ثبت می ‌شود.

رضایی با اشاره به اینکه اطلاعات ثبت شده هر روزه توسط نرم افزار در قالب سیستم اطلاعاتی از طریق اینترنت به اداره کل دامپزشکی استان ارسال می شود، اظهار داشت: در این مرکز بسته های اطلاعاتی رسیده از شهرستانها که شامل وضعیت بیماریها و کارکرد شبکه دامپزشکی آنان است پس از بررسی و ارزیابی به پایگاه مرکزی GIS مستقر در دفتر بررسی و مبارزه با بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور ارسال می شود.

به گفته وی اطلاعات دریافت شده در سازمان دامپزشکی کشور روی نقشه های پیشرفته توسط متخصصین اپیدمیولوژی بررسی و راهکارهای مبارزه با آنان تعیین و به استانها اعلام می شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی به روز بودن اطلاعات، انسجام برای کنترل بیماریهای دامی، قدرت تجزیه و تحلیل شرایط در وضعیتهای بحرانی و دقت بالا در ردیابی کانون بیماریها و نحوه گسترش آنها که امکان واکنش به موقع و کنترل همزمان عملیات مبارزه با بیماری های دامی را افزایش می دهد را از مزایای بهره گیری از این سیستم برشمرد.

وی یادآورشد: از ابتدای امسال تاکنون هشت هزار و 400 مورد عملیات صورت گرفته در واحدهای اپیدمیولوژیک این استان از این طریق به سازمان دامپزشکی کشور گزارش شده است.