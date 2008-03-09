احمدزاده دستیار اول دایی در تیم ملی شد / مذاکره باغلامپور و روته مولر

محمد احمدزاده با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آقای دایی درخواست حضور در کادر فنی تیم ملی را با من مطرح کردند و من هم پذیرفتم در کنار ایشان در امر هدایت تیم ملی همراه باشم.

وی با اشاره به اینکه بطور همزمان در تیم ملی و ملوان بندرانزلی حضور خواهد داشت، افزود: تا پایان فصل جاری همراه تیم ملوان خواهم بود و از نخستین تمرین تیم ملی در کنار آقای دایی و دیگر مربیان تیم ملی حضور خواهم یافت.

محمد احمدزاده در حالی از قبول مسئولیت تیم ملی می گوید که هنوز به صورت رسمی دستیاران علی دایی در این تیم معرفی نشده اند.

در حالی که علی دایی اعلام کرده است تا روز پنجشنبه دستیارانش را در تیم ملی انتخاب خواهد کرد برخی منابع آگاه از انتخاب بهزاد غلامپور به عنوان مربی دروازه بانان خبر می دهند. ضمن اینکه دستیار اول ورنر لورانت سرمربی پیشین سایپا نیز از جمله گزینه هایی است که از آنها به عنوان دستیار علی دایی نام برده می شود.

به گفته این منابع دایی مذاکراتی را نیز با اریک روته مولر مدرس فیفا نیز انجام داده است که البته هنوز مولر پاسخ مشخصی به درخواست دایی نداده است.