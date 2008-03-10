سرانه آموزش و پرورش در کرج افزایش می یابد

مهدی مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر در شهرهای اقماری و بخش اشتهارد با کمبود سرانه آموزشی مواجه هستیم که تاکنون مدیران آموزش و پرورش شهرستان کرج بارها تقاضاهای خود را مبنی بر ساخت مدرسه در کمیته های تخصصی شهرستان و استان بیان کرده اند.

وی افزود: به منظور رفع نیاز شهروندان در زمینه سرانه های آموزشی ساخت مدارس و تامین اعتبارات شهرستانی و استانی از اولویت های کار کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای آموزش و پرورش برای سال آینده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون برخلاف اهداف کلی آموزش و پرورش که خواهان یک شیفته کردن مدارس کشور است در شهر اشتهارد مدارس چند شیفته ای مشغول به فعالیت هستند که مشکلاتی را برای دانش آموزان و والدین آنان ایجاد کرده است.

مهدی زاده یادآور شد: در سال گذشته در هر ناحیه آموزش و پرورش شهرستان هفت مدرسه نوسازی شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تنها در ناحیه دو آموزش و پرورش حکم قلع وقمع 20 مدرسه از سوی دادگاه صادر شده است و 200 میلیارد ریال برای تملک این مدارس نیاز است که باید هر چه سریعتر برای این امر تامین اعتبار شود.