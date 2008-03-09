نبود اسپانسرهای ثبات مهمترین ضعف ورزش حرفه ای آذربایجان غربی است

بیت الله رحمت خدا در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به نقاط ضعف ورزش قهرمانی در استان گفت: برجسته ترین نقطعه ضعف ورزش استان در بخش حرفه ای این است که با وجود اینکه 31 تیم باشگاهی از استان آذربایجان غربی در لیگ های مختلف کشور حضور دارند ولی متاسفانه اسپانسرهای ثابتی از ورزش حرفه ای استان حمایت نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون به دلیل نبود تیم فوتبال در لیگ دسته یک و لیگ برتر فوتبال کشور سایه سنگینی بر ورزش استان حاکم ساخته است.

رحمت خدا یادآورشد: در نظر داریم با ترزیق اعتبارات مناسب با رویکرد برنامه مداری و استفاده از تمام ظرفیت ورزش استان در سال آینده ورزش قهرمانی آذربایجان غربی را توسعه دهیم.

وی افزود: در سالجاری ورزشکاران آذربایجان غربی توانستند 12مدال جهانی، 13مدال آسیایی و 23 مدال بین المللی را در تورنمنتهای بین المللی نصیب استان کنند.

رحمت خدا ادامه داد: در این راستا طی مراسم ویژه ای در آیین افتتاح ورزشگاه 6 هزار نفری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور از 11 نمونه از این قهرمانان با اهدای هدایایی قدردانی می شود.

وی با بیان اینکه حدود 80 هزار ورزشکار بیمه شده در استان آذربایجان غربی فعالیت می کنند، افزود: این ورزشکاران در سالجاری در قالب تیمهای استانی در مسابقات ورزشی حضور داشتند که حاصل این رقابتهای ورزشی کسب 119 مقام اولی، 105 مقام دومی و 167 رتبه سومی برای استان است.

رحمت خدا همچنین اظهار داشت: در سال جاری تعداد 248 تیم به مسابقات کشوری اعزام شدند که 40 تیم مقامهای اول تا سوم کشوری را کسب کرده اند.

وی با اشاره به فعالیت تیمهای ورزشی استان در مسابقات برون مرزی گفت: در این بخش هم طی سال جاری پنج تیم از آذربایجان غربی برای مراودات بین مرزی و چهار تیم ورزشی نیز به مسابقات تورنمنتهای بین المللی اعزام شدند.

رحمت خدا تعداد هئیتهای فعال ورزشی در حوزه قهرمانی در استان را 36 هئیت ورزشی عنوان کرد و گفت: در تمامی شهرستانهای استان این هئیتهای ورزشی تشکیل شده و فعالیت دارند.

این مسئول عملکرد این معاونت در سال جاری را هم مورد اشاره قرار داد و برگزاری همایش عمومی روسا، نواب رئیس و دبیران هئیتهای استان را از جمله اهم فعالیت تربیت بدنی استان عنوان کرد.

معاون توسعه امور ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی با اشاره به برنامه های تدوین شده این اداره در سال آتی گفت: در بخش مدیریت هئیتها پس از برگزاری المپیاد ایرانیان جلسات متعددی با عنوان آسیب شناسی و بحث و بررسی نتایج حاصله در سطح کارشناسان اداره کل و اساتید دانشگاهها در استان برگزارشد که اثرات مطلوبی در المپیادهای آتی خواهد داشت.

رحمت خدا خاطرنشان کرد: در این راستا از هئیتهای ورزشی خواسته شده است تا برای حضور مقتدرانه در المپیاد سال آتی تقویم ورزشی خود را در مقاطع مختلف سنی به این معاونت ارائه کنند.

وی حضور ورزشکاران و قهرمانان استان در ترکیب تیمهای ملی اعزامی به مسابقات آسیایی "کوانگجوی چین" که در سال 2010 برگزار خواهد شد را از اولویتهای تربیت بدنی استان برشمرد.