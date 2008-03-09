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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

بیهوشی پایدار و نگران‌کننده احمد عزیزی ادامه دارد

بیهوشی پایدار و نگران‌کننده احمد عزیزی ادامه دارد

با گذشت بیش از سه روز از به کما رفتن احمد عزیزی، این شاعر هنوز به هوش نیامده و همچنان در وضعیت کما به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه خانواده حسین عزیزی و پزشکان وی دیروز امیدوارانه نسبت به وضعیت جسمی احمد عزیزی ابراز نظر می کردند و از اندک فعال شدن قلب و کلیه او سخن می گفتند، ولی با این حال این شاعر متعهد کشورمان از چهارشنبه شب تاکنون در وضعیت کما به سر می برد.

حسین عزیزی - برادر احمد عزیزی - صبح امروز به خبرنگار مهر گفت: از دیروز - شنبه - تا حالا تغییر محسوسی در او به وجود نیامده است. پزشکان از دو لخته خون در مغز او صحبت می کنند که همین لختگی باعث حالت بیهوشی مداوم احمد شده است. تا این حالت لختگی تغییر نکند وضعیت او نیز ثابت خواهد بود.

وی از مردم و دوستداران شاعر انقلاب و دفاع مقدس خواست تا برای سلامتی احمد عزیزی دعا کنند.

کد مطلب 651487

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