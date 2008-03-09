به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی "برنامه و فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران: مدالتی همکاری با آژانس" که در دفتر مطالعات وزارت خارجه برگزار شد، گفت : تمامی توجیهات و مبانی اقدامات شورای امنیت رنگ باخته و اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص است که قطعنامه های مصوب قبلی شورای امنیت فاقد هر گونه توجیه فنی و حقوقی بوده و تنها برخاسته از اهداف مغرضانه و سیاسی چند کشور خاص است.

وی تاکید کرد: بالطبع ادامه این روند موجب بی اعتباری مضاعف شورای امنیت و خدشه دار شدن و تقلیل اعتبار و جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی که باید محور رسیدگی به فعالیت های هسته ای کشورهای عضو باشد خواهد شد و به معنای برداشتن یک گام اشتباه خواهد بود.

متکی گفت: به عقیده من گفتگو و تبادل دیدگاهها بهترین شیوه برای حل وفصل اختلافات ومسائل پیچیده بین المللی است، خصوصا اینکه موضوع بحث امروز برنامه و فعالیت های هسته ای ایران، مدالیتی همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خود دلیلی واضح بر علت تاکید ایران بر نتیجه بخش بودن گفتگو، تبادل نظر و همکاری است.

وی ادامه داد: برای هر گونه همکاری باید چارچوبی وجود داشته باشد و همکاریهای کشورها با نهادها و سازمان های بین المللی اصولا باید بر مبنای اساسنامه های این سازمان ها باشد، اساسنامه هر سازمانی باید بدون تبعیض و به دور از معیارهای دو گانه اجرا شود تا کشورها اطمینان یابند که این سیستم همکاری سازمانی قابل اتکا و اعتماد است این مسئله در خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی مصداق دارد، ما معتقدیم تعهد همه کشورها به اساسنامه آژانس واجرای بدون تبعیض مقررات آن بهترین وسیله برای کمک به تقویت این سازمان بین المللی است.

وزیرامور خارجه یاد آور شد : با توجه به اعلام برخی ابهامات، جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته تمامی تلاش های خود را در جهت شفاف سازی واطمینان دادن درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای خود به عمل آورد، بازرسی های گسترده و بی سابقه آژانس از فعالیت های هسته ای ایران (بیش از 3000 نفر روز تا کنون) و ارائه دسترسی های فراتر از پروتکل الحاقی و در نهایت تدوین برنامه کار وحل تمام مسائل باقی مانده گواهی روشن بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای شفاف سازی فعالیت های هسته ای خود می باشد.

وی افزود : تلاش ما در این جهت بوده است که در چارچوب سازوکارهای موجود NPT و آژانس برای استیفای حقوق قانونی و مشروع خود درباره برنامه هسته ای صلح آمیزمان اعتماد سازی کنیم و دراین راه گام های بلندی نیز برداشته ایم ، همکاری های اخیر جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در چارچوب همین رهیافت ادامه یافت و در نهایت به گواهی گزارش اخیر مدیر کل آژانس تمامی ابهامات مطرح در این زمینه برطرف ومسائل باقی مانده حل شد.

متکی تصریح کرد : آنچه تا کنون سبب شده بود که موضوع برنامه های هسته ای ایران در دستور کار آژانس و سپس به عنوان مبنای اقدامات ناعادلانه وغیر حقوقی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد طرح ابهامات و ادعاهایی از سوی چند کشور خاص یا اغراض سیاسی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران بود که با بزرگ نمایی آنها سعی کردند ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را زیر سئوال ببرند و آن را پنهانکاری رفتار غیر شفاف و غیر قانونمند معرفی نمایند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران وآژانس برای رفع ابهامات از فعالیتهای صلح آمیزهسته ای ایران و حل و فصل موضوعات باقی مانده در 21 اوت 2007 پیرامون برنامه کاری در این مورد به تفاهم رسیدند، بر اساس این برنامه کاری فهرست مشخصی از شش موضوع باقیمانده شامل تحقیقات پیرامون پلوتونیوم، سانتریفیوژهای P1 , P2، منشاء آلودگی، سند اورانیوم فلزی، پلوتونیوم 210 و معدن گچین، از طرف آژانس به ایران ارائه شد. علیرغم اینکه طبق تفاهمات اولیه قرار بود فقط به موضوعات باقی مانده از گذشته پرداخته شود، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت خود و در جهت همکاری بیشتر با آژانس به مسائل حال نیز توجه کرد. لذا مذاکرات در مورد دو سند مهم حقوقی یعنی سند رهیافت پادمان و سند ضمیمه تاسیسات غنی سازی در نطنز را آغاز کرد که این دو سند نهایی شده و از 30 سپتامبر 2007 نیز به مرحله اجرا در آمده است. بر این اساس عملیاتی شدن این سند، اطمینان لازم را برای راستی آزمایی آژانس در مورد فعالیت های غنی سازی ایران برای زمان حال و آینده فراهم آورده است. جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه کاری نهایت همکاری و شفافیت را به عمل آورده و زودتر از زمان بندی تعیین شده در برنامه کاری، آن را به سرانجام رساند.

وی با بیان اینکه طبق برنامه کاری اجرای آن به 18 ماه زمان نیاز داشت اما جمهوری اسلامی ایران آن را در 6 ماه اجرا نمود افزود : گزارش 22 فوریه 2008 آژانس به وضوح و به روشنی اعلام کرده که شش موضوع که قبلا تحت عنوان مسائل باقیمانده در چارچوب همکاری های پادمانی ایران با آژانس مطرح بوده به صورت کلی حل وفصل شده وجمهوری اسلامی ایران به تمامی سئوالات آژانس در این خصوص طبق برنامه کاری توافق شده و حتی زودتر از آن پاسخ داده واین پاسخ ها با یافته های آژانس سازگاری دارند وآژانس دیگر این موضوعات را به عنوان موضوعات باقیمانده تلقی نمی کند.

متکی گفت : در این گزارش همچنین اعلام شده است که فعالیت های هسته ای جاری ایران تحت نظارت آژانس قرار دارد و آژانس قادر است به راستی آزمایی خود در خصوص عدم انحراف موارد وفعالیت های هسته ای اظهار شده در ایران ادامه دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت : تمامی توجیهات و مبانی اقدامات شورای امنیت رنگ باخته و اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص است که قطعنامه های مصوب قبلی شورای امنیت فاقد هر گونه توجیه فنی و حقوقی بوده و تنها برخاسته از اهداف مغرضانه و سیاسی چند کشور خاص است. باطبع ادامه این روند موجب بی اعتباری مضاعف شورای امنیت وخدشه دار شدن و تقلیل اعتبار و جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی که باید محور رسیدگی به فعالیت های هسته ای کشورهای عضو باشد خواهد شد و به معنای برداشتن یک گام اشتباه خواهد بود.

وی تصریح کرد: حسن نیت جمهوری اسلامی ایران درهمکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی که بارها به تایید آژانس نیز رسیده در حالی صورت می گیرد که همزمان شاهد آن هستیم که با آنهایی که عضو معاهده نیستند و زرادخانه های عظیم هسته ای دارند و به ان می بالند همکاری های گسترده صورت می گیرد. چنین اقدامات غیر منطقی با معیارهای دوگانه، آسیبی جدی به اعتبار و بی طرفی نهادهای بین المللی وارد می آورد و به ویژه رژیم عدم اشاعه را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است به نحوی که علنا رژیم صهیونیستی با تاسی به این رویه نامشروع، خود را از تمامی قواعد و مقررات منع گسترش مستثنی کرده است. در همین زمینه آمریکا که خود به تعهدات بین المللی در زمینه عدم اشاعه عمل نکرده است با اهداف کاملا سیاسی موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت کشانده و تلاش کرده است این موضوع که ماهیت و ویژگی های لازم حقوقی را برای بررسی در این شورا ندارد در این محل مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن تصمیم گیری شود.

وی گفت : گزارش آژانس نشان دهنده رفتار توانمند، شفاف و مسئولیت پذیر جمهوری اسلامی ایران در فعالیت های هسته ای و همچنین عمل به تعهدات و مقررات خود در این زمینه می باشد.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در مورد طرح مطالعات ادعایی نیز یادآور می شوم که گزارش آژانس استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را تایید نکرده و اطلاعات ارائه شده در این زمینه را قابل اعتماد ارزیابی نکرده است. در واقع آژانس بین المللی انرژی اتمی به واسطه تجربیات گذشته خود را از ادعاهای آمریکا یعنی مطالعات ادعایی مبرا کرده است. موضوع مطالعات ادعایی از سوی یک کشور خاص مطرح گشته فاقد هر گونه مبنایی می باشد. به علاوه با توجه به اینکه آژانس استفاده از مواد هسته ای در رابطه با مطالعات ادعایی را تایید نکرده به اعتقاد ما رسیدگی به این موضوع خارج از چارچوب وظایف آژانس می باشد.

وی افزود : ملت بزرگ ایران درکنار عمل به تعهدات خود، خواسته ای فراتر از اعمال حقوق غیر قابل انکار خود طبق معاده NPT برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ندارد و در این زمینه نیز استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی سبب نخواهد شد که از حقوق مسلم خود کوتاه بیاید.

متکی گفت : با توجه به حقوق ذکر شده انتظار جامعه بین المللی آن است که کشورهایی که با اقدامات سیاسی و تبلیغی خود سعی کردند نهادهای بین المللی را با ارائه ادعاها و اتهامات بی اساس در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران منحرف نمایند در صدد جبران اشتباهات خود برآیند.

وی همچنین با اشاره به عدم پایبندی کشورهای غربی به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: در مطالعه تاریخ 150 ساله ایران و کشورهای غربی همواره التزام کشور ما به تعهدات خود از سویی و عدم التزام طرفهای مقابل در برهه های حساس به تعهداتشان را از دیگر سو شاهد بوده ایم.

وزیر خارجه نتیجه گرفت : بنابراین حق ملت ایران است که در قضاوتی منطقی و واقع بینانه تاریخی مصمم باشد که روی پای خود بایستد.

متکی در پایان تاکید کرد: ما معتقدیم در چنین فضایی اتخاذ تصمیمات نادرست به افشای هر چه بیشتر اقدامات و ادعاهای نادرست بانیان و تصمیم گیرندگان اصلی منجر می شود و لذا به این کشورها توصیه می کنیم نهادهای بین المللی را بیش از این بی اعتبار وبی حیثیت نکنند.