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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

مرکز فنی و حرفه ای کلات تا پایان سال به اتمام می رسد

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار کلات از اتمام طرح احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان تا پایان سال 86 خبر داد.

اکبر داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کلات افزود: احداث این مرکز که جزو طرحهای نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان است از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور به شمار می آید.

فرماندار کلات اعتبار این پروژه را دو هزار میلیون ریال عنوان کرد.

داوودی همچنین از احداث خانه عالم در روستاهای سرود و قلعه نو با اعتبار صد میلیون ریال یاد کرد و گفت: این پروژه با صد درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.

وی افزود: ضمن اینکه خانه عالم قلعه نو با همین میزان اعتبار و پیشرفت فیزیکی 85 درصدی تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

داوودی همچنین از تکمیل استادیوم ورزشی کلات خبر داد و اظهارداشت:  این طرح از دیگر مصوبات رئیس جمهور در زمینه تربیت بدنی خراسان رضوی است که با اعتبار 500 میلیون ریال تا پایان سال 86 به اتمام خواهد رسید. 
 

کد مطلب 651489

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