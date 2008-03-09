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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۱

سفر نمایندگان حماس و فتح به مصر

سفر نمایندگان حماس و فتح به مصر

همزمان با گزارش رسانه ها مبنی بر چراغ سبز آمریکا به مصر برای مذاکره با حماس، دو هیئت از جنبشهای جهاد اسلامی و حماس برای گفتگو با مقامهای مصری به شهر العریش می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، "خالد البطش" یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی روزگذشته اعلام کرد: دو هیئت از دو جنبش حماس و جهاد اسلامی هفته آتی به شهر العریش مصر می روند تا مذاکرات مربوط به آتش بس بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را تکمیل کنند.

دولت مصر درحال حاضر میانجی این مذاکرات به شمار می رود. 

این مقام جنبش جهاد اسلامی درادامه خاطرنشان کرد: هیئتی از جنبش جهاد اسلامی درچارچوب کمیته مقدماتی برای بررسی مسائلی از جمله آتش بس، گفتگوی ملی و لغو حلقه محاصره و بازگشایی گذرگاه ها وارد شهر العریش شده است.

وی درباره موضع جنبش جهاد اسلامی در برابر آتش بس گفت : مذاکره و بحث و تبادل نظر درباره آتش بس ادامه دارد و متوقف نمی شود.

"خالد البطش" درادامه تصریح کرد: اگر رژیم اشغالگر، جنایتهای خود را متوقف کند و اگر آماده بازپس گرداندن حقوق فلسطینیان شود، دراین هنگام مسئله آتش بس درچارچوب توافق گسترده ای که به پایان محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه ها می انجامد و متضمن توقف حملات رژیم اسرائیل در کرانه باختری است، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درادامه با رد حضور یکی از اعضای جنبش فتح در این نشستها، اعلام کرد: زمانی با جنبش فتح نشستی برگزار می شود، که دو طرف به توافقاتی دست یابند.

خالد البطش همچنین بر ضرورت پایان یافتن اختلافات داخلی بین دو جنبش فتح و حماس به نفع ملت فلسطین تاکید کرد و گفت: اگر طرف مصری مذاکرات را شروع نکند این مسئله به ضرر ملت فلسطین  و حقوقشان تمام می شود.

این درحالی است، روزنامه الحیات امروز نوشت: دولت مصر یک طرح کاملی با هدف برقراری آتش بس بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی ارائه داده است که این طرح مورد حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی قرارگرفته است.

کد مطلب 651490

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