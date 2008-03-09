سفر نمایندگان حماس و فتح به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، "خالد البطش" یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی روزگذشته اعلام کرد: دو هیئت از دو جنبش حماس و جهاد اسلامی هفته آتی به شهر العریش مصر می روند تا مذاکرات مربوط به آتش بس بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را تکمیل کنند.

دولت مصر درحال حاضر میانجی این مذاکرات به شمار می رود.

این مقام جنبش جهاد اسلامی درادامه خاطرنشان کرد: هیئتی از جنبش جهاد اسلامی درچارچوب کمیته مقدماتی برای بررسی مسائلی از جمله آتش بس، گفتگوی ملی و لغو حلقه محاصره و بازگشایی گذرگاه ها وارد شهر العریش شده است.

وی درباره موضع جنبش جهاد اسلامی در برابر آتش بس گفت : مذاکره و بحث و تبادل نظر درباره آتش بس ادامه دارد و متوقف نمی شود.

"خالد البطش" درادامه تصریح کرد: اگر رژیم اشغالگر، جنایتهای خود را متوقف کند و اگر آماده بازپس گرداندن حقوق فلسطینیان شود، دراین هنگام مسئله آتش بس درچارچوب توافق گسترده ای که به پایان محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه ها می انجامد و متضمن توقف حملات رژیم اسرائیل در کرانه باختری است، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درادامه با رد حضور یکی از اعضای جنبش فتح در این نشستها، اعلام کرد: زمانی با جنبش فتح نشستی برگزار می شود، که دو طرف به توافقاتی دست یابند.

خالد البطش همچنین بر ضرورت پایان یافتن اختلافات داخلی بین دو جنبش فتح و حماس به نفع ملت فلسطین تاکید کرد و گفت: اگر طرف مصری مذاکرات را شروع نکند این مسئله به ضرر ملت فلسطین و حقوقشان تمام می شود.

این درحالی است، روزنامه الحیات امروز نوشت: دولت مصر یک طرح کاملی با هدف برقراری آتش بس بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی ارائه داده است که این طرح مورد حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی قرارگرفته است.