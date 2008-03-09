چراغ سبز آمریکا و اروپا به مصر برای مذاکره با حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، این طرح مبتنی بر نکات ذیل است:

- رفع محاصره نوارغزه از طریق احیای توافقنامه گذرگاه رفح در سال 2005 و اگر حماس به این توافقنامه اعتراضی دارد باید پس از، از سرگیری اجرای آن صورت گیرد نه پیش از آن.

- حملات موشکی(تلافی جویانه) به فلسطین اشغالی متوقف شود.

- حماس به افراد تشکیلات خودگردان اجازه دهد طبق توافقنامه گذرگاه رفح در سال 2005، فعالیت خود را برای نظارت بر این گذرگاه از سرگیرند.

- در مقابل این اقدامات، اسرائیل تمام اقدامات تجاوزکارانه خود را متوقف کند.

نکته قابل ملاحظه ای که وجود دارد این است که ابتکار مصر با چراغ سبز آمریکا و اروپا ارائه شده است و این به معنی عقب نشینی آنها از موضع خود مبنی بر تحریم حماس و تحت فشار گذاشتن آن از زمان پیروزی این جنبش در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در ژانویه 2006 تا کنون و به نوعی به رسمیت شناختن این جنبش مردمی و منتخب ملت فلسطین است.

برخی منابع آگاه در این زمینه تصریح کردند: آمریکا و اروپا این مسئله را درک کرده اند که نقش مصر بزرگتر از نقش واسطه و میانجی است و می تواند با فلسطین و اسرائیل رابطه برقرار کند.

این در حالی است که "ماسیمو دالما" وزیر امور خارجه ایتالیا بر لزوم مذاکره با حماس تاکید کرده است. وی خاطرنشان کرده بود که مذاکره با حماس، موضعی درست و خردمندانه است.