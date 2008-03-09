لیست اصولگرایان استان مرکزی نهایی شد

حجت الله شایان فر عضو فعال جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: لیست جبهه متحد اصولگرایان استان درشهرهای مختلف شامل، حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب : عباس رجایی و سید کمال شریفی، حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه : شهلا میرگلو بیات، حوزه انتخابیه شازند: قاسم عزیزی، حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان : بهمن اخوان، حوزه انتخابیه خمین : امرالله موسوی و حوزه انتخابیه دلیجان و محلات : حجت الاسلام سلیمی است.

وی با اشاره به اینکه در انتخاب این افراد کار و مصاحبه کارشناسی صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: در انتخاب گزینه های نهایی، نظر تمام جریانهای اصولگرا در استان اخذ شده است و اسامی بر اساس اولویتها انتخاب و معرفی شده است.

در همین حال دبیر انجمن اسلامی دانشجویان آموزشکده فنی امیرکبیر اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام حمایت از لیست جبهه متحد اصولگرایان استان، آن را به فال نیک گرفته و افزود: با توجه به نامگذاری سال به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب این وحدت رویه می تواند نتایج ثمر بخشی برای استان داشته و در راستای برگزاری انتخاباتی پرشور باشد.

مرتضی گرامی با اشاره به اینکه ما لیست جداگانه ای نخواهیم داشت، خاطر نشان کرد: این انجمن بر برگزاری انتخاباتی سالم و پرهیز از بداخلاقی های انتخاباتی تاکید دارد و در این راستا نیز گام برمی دارد.

انجمن اسلامی دانشجویان آموزشکده فنی امیرکبیر اراک نیز با انتشار اطلاعیه ای با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی حمایت خود را از تصمیمات جبهه متحد اصولگرایان استان اعلام کردند.



