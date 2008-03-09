"صداها" به مرحله تدوین رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "صداها" از تولیدات شرکت پرشین فیلم در ژانر جنایی است و آتیلا پسیانی، رویا نونهالی، مهدی احمدی، پگاه آهنگرانی، نازنین فراهانی، شهین نجف‌زاده، طناز طباطبایی و میکائیل شهرستانی در آن به ایفای نقش پرداختند.

این فیلم بر مبنای فیلمنامه سعید عقیقی درباره قتلی در یک مجتمع مسکونی است که همسایه‌ها را به نحوی درگیر می‌کند. دیگر عوامل "صداها" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، مدیر تولید: علی واجد سمیعی، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، صداگذار: پرویز آبنار، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی، تیتراژ: ابراهیم حقیقی و عکاس: امیر عابدی.

"جعبه موسیقی" دیگر فیلم موتمن است که در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درآمد. این فیلم در ژانر معناگرا تولید شده و داستان آن درباره آشنایی پسربچه‌ای با یک فرشته است که این آشنایی ماجراهایی به دنبال دارد. نیکی کریمی، رامبد جوان، نگار جواهریان، شاهرخ فروتنیان، مرتضی احمدی، جمشید گرگین، داریوش اسدزاده و حسن پورشیرازی بازیگران این فیلم هستند.