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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۱

بکارگیری ‪۷۰۰‬ دستگاه تاکسی ویژه نوروز در همدان

بکارگیری ‪۷۰۰‬ دستگاه تاکسی ویژه نوروز در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی همدان گفت: تعداد ‪۷۰۰‬ دستگاه تاکسی برای خدمات رسانی به مسافران درون شهری در طرح ترافیک نوروزی شهر همدان به کار گرفته می شود.

عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: با توجه به افزایش سفرهای درون شهری در اسفند ماه اجرای این طرح منجر به کنترل و کاهش ترافیک می‌شود.

وی اظهار داشت:تاکسی هادر مسیرهای کم ترافیک و مسیرهایی که مسافران کمی تردد دارند به کار گرفته می شوند.

مرادی اظهار داشت: این تاکسی‌ها در مسیر میدان امام خمینی به سایر مناطق شهر همدان مسافران را به مقصد می‌رسانند.

وی یاد آور شد: این طرح تا ۱۵فروردین سال ۸۷ادامه دارد و ۶گروه بر حسن اجرای آن نظارت دارند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی همدان در خصوص نرخ کرایه تاکسی‌ها گفت: تاکنون هیچ افزایشی قیمتی در کرایه تاکسی‌ها اعلام نشده و این نرخ تا اردیبهشت ماه تغییر نخواهد کرد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی همدان اظهار داشت: در شهر همدان بیش از دو هزار دستگاه تاکسی، یک هزار و ۶۰۰مسافرکش شخصی و ۸۰دستگاه ون فعال هستند.

کد مطلب 651497

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