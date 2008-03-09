بکارگیری ‪۷۰۰‬ دستگاه تاکسی ویژه نوروز در همدان

عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: با توجه به افزایش سفرهای درون شهری در اسفند ماه اجرای این طرح منجر به کنترل و کاهش ترافیک می‌شود .

وی اظهار داشت:تاکسی هادر مسیرهای کم ترافیک و مسیرهایی که مسافران کمی تردد دارند به کار گرفته می شوند.

مرادی اظهار داشت: این تاکسی‌ها در مسیر میدان امام خمینی به سایر مناطق شهر همدان مسافران را به مقصد می‌رسانند .

وی یاد آور شد: این طرح تا ‪ ۱۵ ‬ فروردین سال ‪ ۸۷ ‬ ادامه دارد و ‪ ۶ ‬ گروه بر حسن اجرای آن نظارت دارند .

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی همدان در خصوص نرخ کرایه تاکسی‌ها گفت: تاکنون هیچ افزایشی قیمتی در کرایه تاکسی‌ها اعلام نشده و این نرخ تا اردیبهشت ماه تغییر نخواهد کرد.