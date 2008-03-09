رئال مادرید از بارسلونا فاصله گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید دیشب در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت های لالیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود اسپانیول به برتری رسید. برای رئال، هیگواین(43) و رائول(72- پتالتی) گلزنی کردند و تک گل اسپانیول توسط والدو در دقیقه 29 به ثمر رسید. تامادو از تیم اسپانیول در دقیقه 90 این دیدار از سوی داور مسابقه از زمین اخراج شد.

دیگر بازی دیشب را تیم های رئال زاراگوزا و آتلتیکو مادرید برگزار کردند که زاراگوزا در نهایت با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود به برتری رسید. برای میزبان، ایبانز(34 - گل به خودی) و میلیتو (73 - پنالتی) گلزنی کردند و سیمائو سابروسا تک گل آتلتیکو مادرید را در دقیقه 26 وارد دروازه حریف کرد.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* اوساسونا - آلمریا

* آتلتیک بیلبائو - وایادولید

* سویا - لوانته

* مایورکا - رکرتیوو هوئلوا

* راسینگ سانتاندر - رئال بتیس

* رئال مورسیا - ختافه

* والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا

* بارسلونا - ویارئال

- جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 62 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- بارسلونا 54 امتیاز

3- ویارئال 47 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 44 امتیاز(یک بازی بیشتر)

18- رکرتیوو هوئلوا 29 امتیاز

19- رئال مورسیا 23 امتیاز

20- لوانته 19 امتیاز