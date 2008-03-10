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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

33 هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی در استان خراسان رضوی فعال شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی در استان خراسان رضوی از فعال شدن 33 هیئت بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به تخلفات صنفی در طرح نظارتی ویژه نوروز 87 خبر داد.

سعید کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این طرح 25 هیئت بدوی و هشت هیئت تجدید نظر در استان خراسان رضوی تشکیل شده اند که از این تعداد هشت هیئت بدوی و دو هیئت تجدید نظر در مشهد فعال هستند

وی هدف از تشکیل این هیئتها را رسیدگی به موقع به تخلفات صنفی در مدت اجرای طرح عنوان کرد و افزود: در این هیئتها پرونده هایی را در بازرسی سازمان تنظیم می شود که در مدت کمتر از یک هفته مورد بررسی قرار می دهند.

کاظمی خاطر نشان کرد: هیئتهای رسیدگی به تخلفات متشکل از نمایندگان بازرگانی، مجامع امور صنفی و دادگستری در خیابان پاسداران چهار، ساختمان شماره دو سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی تا 15 فروردین به کار خود ادامه خواهد داد. 

کد مطلب 651499

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