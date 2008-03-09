جاده تندرستی در شهرهای آذربایجان غربی احداث می شود

ناصر خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این طرح با هدف تزریق روحیه نشاط و سلامتی با بهره گیری از پتانسیل دستگاههای ذیربط از قبیل شهرداری و شورای شهر به زودی در شهرهای استان به مرحله اجرا در می آید.

وی جهت دهی و پربار کردن اوقات فراغت وحفظ نشاط و سلامت جسمانی عموم مردم، استمرار نهضت نوین ورزش به منظور تعمیم و گسترش ورزش در جامعه با استفاده از برنامه های عمومی و جشنواره ها و نیز ایجاد اشتیاق به ورزش وروح ورزشکاری و ورزش دوستی در جوانان با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی به مردم را از مهمترین برنامه های اداره کل تربیت بدنی در جهت توسعه ورزش همگانی در جامعه عنوان کرد.

وی از ورزش های همگانی در جامعه به عنوان یک ضرورت و نیاز برای تمامی آحاد جامعه یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه 23 درصد از جامعه ایران را جوانان 15 تا 25 سال تشکیل می دهد که برای تخلیه و مصرف بهینه از این انرژی سرشار و نیز هدایت به سیر درست باید برنامه ریزی های اصولی و عملی اتخاذ شود.

خدادادی تصریح کرد: در این راستا در برنامه چهارم توسعه با نگاه گسترش برنامه های کمی با حفظ کیفیت و تقویت هویت ملی و دینی در بطن برنامه های با توزیع عادلانه (که نقش خانواده ها نیز در این زمینه مهم قلمداد شده) ورزش به دو بعد همگانی و قهرمانی پایه گذاری شده است.

معاون ورزش های همگانی و تفریحی اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این اداره کل نیز با این سیاست و در جهت توسعه وگسترش ورزشهای همگانی و تفریحی در جامعه برنامه های خود را در قالب 9 هئیت شامل آمادگی جسمانی، روستایی و عشایری، اسکیت (باستانی، کشتی پهلوانی)، همگانی، کونگ فو، ورزش های رزمی، بدنسازی و پرورش اندام و بیماریهای خاص و نیز کمیته رزم آوران طراحی کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون این هئیتها بر اساس برنامه ریزیهای به عمل آمده در تمامی شهرهای استان تشکیل شده و مشغول فعالیت هستند.