فراخوان دومین جشنواره بین المللی فارابی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات انجام شده در حوزه علوم انسانی و اسلامی موضوع اصلی جشنواره بین المللی فارابی است و آثاری در این جشنواره پذیرفته می شود که شاخصها و استانداردهای پژوهشی را دارا بوده و نوآوری از اصلی ترین شاخص های مورد نظر جشنواره است.

آثار ارسالی به جشنواره فارابی می توانند در قالب تحقیق منتشر نشده، تحقیق منتشر شده یا پایان نامه ارائه شوند.

گفتنی است آثار ترجمه و مقاله در دستور کار جشنواره قرار ندارد. البته چنانچه از آثار پژوهشی ارائه شده به جشنواره مقاله ای در نشریات علمی و تخصصی منتشر شده باشد دارای امتیاز است.

جشنواره در دو سطح اصلی و جوان (پایین تر از 35 سال) آثار محققان را دریافت و بررسی می کند و دو سطح داخل و خارج کشور را پوشش می دهد.

در حوزه داخل کشور، کلیه آثار تولید شده در گستره علوم انسانی و اسلامی پذیرفته می شوند و در حوزه خارج، فقط آثار پژوهشی مربوط به اسلام و ایران پذیرفته خواهند شد.

جشنواره بین المللی فارابی دارای یازده گروه علمی است که افزایش یا کاهش گروه های علمی با پیشنهاد شورای علمی و تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره صورت می گیرد.

هر گروه علمی دارای 5 تا 7 عضو به عنوان کمیته علمی گروه است که از میان اساتید برجسته و صاحب نظر در آن حوزه هستند و وظیفه داوری و معرفی آثار و افراد برگزیده گروه را بر عهده دارند.

زبان و ادبیات، تاریخ و جغرافیا و باستان شناسی، علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، علوم سیاسی و روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، علوم اقتصادی و مدیریت و حسابداری، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی و علوم رفتاری و تربیت بدنی، فلسفه و کلام و اخلاق و ادیان و عرفان ، فقه و اصول و علوم قرآنی و حدیث، مطالعات هنر و زیبایی شناسی، فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی و کتابداری گروه های یازده گانه جشنواره بین المللی فارابی را تشکیل می دهند.

در صورتی که آثار ارسالی به دومین جشنواره بین المللی فارابی حد نصاب امتیاز لازم را کسب کنند از هر گروه 3 اثر در بخش اصلی و یک اثر در بخش جوان برگزیده می شود و این به جز برگزیدگان خارجی است و سهمیه برگزیدگان خارجی جدا از سهمیه 4 نفر هر گروه است.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره فارابی پایان مرداد ماه 87 است.