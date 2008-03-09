13 پروژه مصوب سفر ریاست جمهوری در سبزوار به اتمام رسید

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری به طور متوسط در شهرستان 84 درصد پیشرفت فیزیکی داشت است.

وی تصریح کرد: تمامی پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری به سبزوار تا پایان سال مالی به بهره برداری خواهد رسید.

وی به عنوان نمونه از اتمام پروژه های تعمیر و تکمیل مساجد، بازسازی اماکن متبرکه و حفظ و نگهداری بقاع متبرکه خبر داد.

عنابستانی ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته برای تکمیل مساجد و اماکن متبرکه سبزوار 480 میلیون ریال بوده است.

وی همچنین از تجهیز مراکز نگهداری مددجویان دولتی در کل شهرستان خبر داد و افزود: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه 255 میلیون ریال است که تمام اعتبار جذب شده و عملیات تجهیز این مراکز به پایان رسیده است.

عنابستانی خاطرنشان کرد: تجهیز مراکز نگهداری مددجویان غیر دولتی در شهر سبزوار هم از دیگر پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری است که 90 میلیون ریال اعتبار داشته و تا کنون 60 درصد پیشرفت کرده است.



