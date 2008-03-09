به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال گزارشهای رسانه ای روز جمعه 17 اسفند ماه در این رابطه که مقام ارشد چین در تبت دالایی لاما را به تخریب المپیک به عنوان یک رویداد مهم و اشاعه شایعات درباره آن متهم کرده بود مقر دولت معزول شده تبت به رهبری دالایی لاما در دارمسالای هندوستان بیانیه ای در حمایت از این بازیها صادر کرد.

برنده جایزه صلح نوبل 1989 که به علت مبارزات غیرخشونت آمیز علیه چین آن را به دست آورد در این بیانیه گفته واضح است که دالایی لاما از حق میزبانی چین برای بازیهای المپیک 2008 حمایت می کند.

دالایی لاما اتهام مقامات چینی را تحریک آمیز توصیف کرده است.

رهبر معنوی بودائیان تصریح کرده است که این مقام چینی از مصاحبه تحریف شده وی با یک شبکه تلویزیون بریتانیایی نقل قول کرده است که در ماه ژانویه انجام شده است. در این مصاحبه وی با اشاره به پرسشهایی که درباره تحریم بازیها توسط گروهای تبتی مطرح شد گفت این اقدامات افراط کارانه هستند.

این در شرایطی است که دالایی لاما گفت این گروه های تبتی در طول بازیها می توانند به جامعه بین المللی سرکوبی مردم تبت را یادآوری کنند.

تحیلگران اظهار می دارند دالایی لاما که از امتناع چین برای بحث درباره خودمختاری فرهنگی تبت ناامید شده بازیهای المپیک پکن را که در ماه آگوست برگزار می شود پنجره ای رو به افکار عمومی می داند.

دالایی‌لاما در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق پس از اشغال نظامی تبت توسط ارتش کمونیست چین به هندوستان متواری شد و مبارزات غیرخشونت آمیز وی در سال 1989 جایزه نوبل صلح را برای این راهب بودایی به ارمغان آورد. این راهب 72 ساله تبتی دولت معزول شده و بودائیان تبتی را از دارمسالای هندوستان هدایت می‌کند.