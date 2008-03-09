برخی بانیان قطعنامه درخواستهایی از ایران داشته اند که با مواضع ظاهریشان مغایر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری با اشاره به این مسئله که در فاصله زمانی قطعنامه قبلی تا قطعنامه جدید، برخی کشورهای بانی قطعنامه در پشت پرده درخواستهایی ازتهران داشته اند که چنانچه فاش شود با اقدامات ظاهریشان تفاوت بسیار دارد گفت: عدم یکپارچگی دولت های 1+5 در قول وعمل سبب گردیده قطعنامه های غیر قانونی شورای امنیت، علیه جمهوری اسلامی ایران همچون یخ روی سنگ داغ به سرعت از رونق بیفتند.

معاون فرهنگی وتبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: مطمئن باشید قطعنامه های جدید نیزهمچون سایر بیانیه ها و قطعنامه های صادره به سرعت توسط خود صادر کنندگان به فراموشی سپرده خواهد شد، چرا که هر یک از این کشورها صرفا در پی منافع خود هستند و اکثر این کشورها نمی توانند با کشور قدرتمندی مثل ایران مراوده و رابطه نداشته باشند.

وی تاکید کرد: هر چند قطعنامه های آمریکایی پسند شورای امنیت علیه حقوق قانونی و مسلم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشورعضو سازمان ملل، اثری در تعاملات داخلی جامعه و مردم ایران ندارد لیکن اینگونه اجحافات تاریخی در حافظه ملت ایران برای همیشه باقی خواهد ماند و عملیات روانی و تبلیغات استکبارجهانی با همه عرض و طولش کمترین اثری در زدودن این لکه های سیاه ندارد.

این مقام مسئول در پایان گفت: جای تاسف است که تعدادی کشورها و دولت های دیگر همچون عروسک های خیمه شب بازی بازیچه امثال جرج بوش که ماههای آخرحکومتش را می گذراند قرار می گیرند و لذا ما قبل از آنکه نگران صدور امثال این قطعنامه ها و شانتاژها باشیم نگران جامعه جهانی هستیم که توسط چه افراد بی صلاحیتی اداره می شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با بینش و نگاه هوشمندانه نخبگان جهانی و وحدت وهمدلی آزاداندیشان روزی بشریت بتواند از این چنبره زشت قدرتهای سلطه گر رهایی یابد.