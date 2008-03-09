70 درصد شیر مورد نیاز مردم با پرداخت یارانه تامین شد

علی غفوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای رسیدن به شرایط تعادل نسبی باید روزانه 700 تن شیر در استان توزیع شود که در حال حاضر خراسان رضوی به نسبت سایر استانهای کشور از شرایط خوبی در این زمینه برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی بیشتر از میانگین کشوری شیر توزیع می شود، اظهار داشت: با توجه به افزایش سهمیه شیر یارانه ای در استان هنوز هم این افزایش پاسخگوی نیاز روزانه مردم نیست.

غفوری مقدم خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 30 کارخانه از مجموع کارخانجات استان در توزیع شیر یارانه ای با این سازمان همکاری می کنند و بیش از شش هزار عامل توزیع صنفی در سطح استان توزیع شیر یارانه ای را به عهده دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح کشوری ملت کارت اصناف گفت: به دلیل گستردگی شبکه توزیع علاوه بر نظارت های فیزیکی معمول در غالب طرحی به نام ملت کارت اصناف، نظارت سیستمی اجرا خواهد شد که بر اساس این طرح از تاریخ 19 اسفند توزیع شیر یارانه ای با ملت کارت اصناف انجام خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه استفاده از ملت کارت به منظور ساماندهی شبکه توزیع و ایجاد طرح مکانیزه هوشمند توزیع شیریارانه ای است، خاطر نشان کرد: طبق این طرح بر اساس سامانه ای که برای شبکه شیر تعریف شده است تمام عاملان توزیع شیر، کد شناسایی و ملت کارت اصناف دریافت می کنند که تقریبا تا کنون برای 100درصد عاملین این کار انجام شده است.



